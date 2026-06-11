БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е...
Чете се за: 02:27 мин.
Външният министър за помощта за Украйна: Няма разнобой в...
Чете се за: 05:57 мин.
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то...
Чете се за: 03:27 мин.
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ралф Рангинк повика Деян Любичич за Мондиала

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

Халфът на Шалке 04 ще замени контузения Кристоф Баумгартнер.

ралф рангинк повика деян любичич мондиала

Селекционерът Ралф Рангник повика Деян Любичич за заместник на Кристоф Баумгартнер, съобщиха от Австрийската футболна асоциация.

Баумгартнер отпадна от тима на Австрия, след като получи контузия в бедрото преди победата с 1:0 над Тунис в контрола по-рано този месец.

Рангник първоначално реши да се придържа към състава, който бе селектирал, но впоследствие е предпочел да повика халфа на Шалке 04 Любичич преди старта на турнира в Северна Америка.

Австрия ще играе първия си мач от група J срещу Йордания във вторник, преди да се изправи срещу Аржентина и Алжир.

#Деян Любичич #Кристоф Баумгарнтер #Мондиал 2026 #Ралф Рангник

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
2
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от медицинските сестри, спасявали хората
3
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от...
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката катастрофа на "Челопешко шосе"
4
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката...
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, в срок от 1 година
5
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е...
СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе”
6
СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Футбол

Истории от Световните първенства – 1954
Истории от Световните първенства – 1954
Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболен клуб Локомотив София Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболен клуб Локомотив София
Чете се за: 02:17 мин.
Уулвърхямптън уволни мениджъра Роб Едуардс Уулвърхямптън уволни мениджъра Роб Едуардс
Чете се за: 01:17 мин.
Бившият младежки национал Венцислав Керчев е първото ново попълнение на Черно море Бившият младежки национал Венцислав Керчев е първото ново попълнение на Черно море
Чете се за: 02:00 мин.
Мароко с две промени в състава си преди началото на Мондиала Мароко с две промени в състава си преди началото на Мондиала
Чете се за: 02:05 мин.
Историята на стадион "Ацтека" Историята на стадион "Ацтека"
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по...
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал указания въпросът да бъде решен възможно най-скоро Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал указания въпросът да бъде решен възможно най-скоро
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Външният министър за помощта за Украйна: Няма разнобой в правителството, позицията ни е единна Външният министър за помощта за Украйна: Няма разнобой в правителството, позицията ни е единна
Чете се за: 05:57 мин.
Политика
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, в срок от 1 година Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, в срок от 1 година
Чете се за: 03:27 мин.
Политика
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Тръмп: САЩ контролират Ормузкия проток, армията на Техеран е...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Продължават безредиците в Белфаст, полицията разгони недоволните с...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Сръбският президент Вучич планира да подаде оставка
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ