Ралф Рангинк повика Деян Любичич за Мондиала

Селекционерът Ралф Рангник повика Деян Любичич за заместник на Кристоф Баумгартнер, съобщиха от Австрийската футболна асоциация.

Баумгартнер отпадна от тима на Австрия, след като получи контузия в бедрото преди победата с 1:0 над Тунис в контрола по-рано този месец.

Рангник първоначално реши да се придържа към състава, който бе селектирал, но впоследствие е предпочел да повика халфа на Шалке 04 Любичич преди старта на турнира в Северна Америка.

Австрия ще играе първия си мач от група J срещу Йордания във вторник, преди да се изправи срещу Аржентина и Алжир.