Петър Станич: Оставащите мачове са финали за нас

Футболистът на Лудогорец Петър Станич заяви, че тимът трябва да подхожда към оставащите срещи до края на сезона като към финали след победата с 3:0 над ЦСКА в дербито от 26-ия кръг на Първа лига.

"Добра вечер за нас. Беше много труден двубой заради сблъсъците. Опонентът е много добър. Резултатът е 3:0, но не мисля, че мачът беше толкова лесен за нас“, коментира Станич след срещата.

Авторът на едно от попаденията за разградчани подчерта, че отборът е показал стабилност и контрол върху играта.

"Радостното е, че не допуснахме попадения. Контролирахме срещата. Сега се фокусираме само върху първенството и купата. Личи си, че сме по‑свежи“, добави халфът на шампионите.

Станич подчерта, че до края на сезона Лудогорец няма право на грешки в битката за върха.