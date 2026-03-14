Байерн измъкна точка срещу Леверкузен, въпреки че завърши мача с девет души

Байер Леверкузен и Байерн Мюнхен завършиха 1:1 в най-очаквания сблъсък от 26-ия кръг на Бундеслигата. Двубоят предложи много напрежение, отменени попадения и два червени картона.

Домакините поведоха още в 7-ата минута, когато Алейш Гарсия се разписа след асистенция на Патрик Шик. Малко по-късно Йонатан Та прати топката в мрежата на баварците, но попадението беше отменено след намеса на ВАР заради игра с ръка.

В края на първото полувреме гостите останаха с човек по-малко, след като Николас Джаксън получи директен червен картон за грубо нарушение.

След почивката Хари Кейн отбеляза за Байерн Мюнхен, но и този гол беше отменен заради игра с ръка. Въпреки численото си отстъпление баварците стигнаха до изравняване в 69-ата минута чрез Луис Диас, който реализира след бърза атака.

До края на срещата напрежението се покачи още повече. Самият Диас беше изгонен с втори жълт картон за симулация, а гостите доиграха мача с девет души. В добавеното време Йонас Хофман отбеляза за Леверкузен, но попадението беше отменено заради засада.

Въпреки равенството Байерн Мюнхен остава убедителен лидер в класирането, макар че преднината пред Борусия Дортмунд се стопи на девет точки. „Жълто-черните“ се наложиха с 2:0 над Аугсбург след голове на Карим Адейеми и Лука Реджани.

В друг мач от кръга Айнтрахт Франкфурт победи с 1:0 Хайденхайм. Единственото попадение реализира Арно Калимуендо, а домакините удържаха успеха си въпреки червения картон на Робин Кох през второто полувреме.

Хофенхайм и Волфсбург поделиха точките след равенство 1:1. Константинос Кулиеракис даде аванс на гостите, но в заключителните минути Гриша Прьомел изравни за домакините.