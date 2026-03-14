Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Байерн измъкна точка срещу Леверкузен, въпреки че завърши мача с девет души

Двубоят предложи много напрежение, отменени попадения и два червени картона.

Байер Леверкузен и Байерн Мюнхен завършиха 1:1 в най-очаквания сблъсък от 26-ия кръг на Бундеслигата. Двубоят предложи много напрежение, отменени попадения и два червени картона.

Домакините поведоха още в 7-ата минута, когато Алейш Гарсия се разписа след асистенция на Патрик Шик. Малко по-късно Йонатан Та прати топката в мрежата на баварците, но попадението беше отменено след намеса на ВАР заради игра с ръка.

В края на първото полувреме гостите останаха с човек по-малко, след като Николас Джаксън получи директен червен картон за грубо нарушение.

След почивката Хари Кейн отбеляза за Байерн Мюнхен, но и този гол беше отменен заради игра с ръка. Въпреки численото си отстъпление баварците стигнаха до изравняване в 69-ата минута чрез Луис Диас, който реализира след бърза атака.

До края на срещата напрежението се покачи още повече. Самият Диас беше изгонен с втори жълт картон за симулация, а гостите доиграха мача с девет души. В добавеното време Йонас Хофман отбеляза за Леверкузен, но попадението беше отменено заради засада.

Въпреки равенството Байерн Мюнхен остава убедителен лидер в класирането, макар че преднината пред Борусия Дортмунд се стопи на девет точки. „Жълто-черните“ се наложиха с 2:0 над Аугсбург след голове на Карим Адейеми и Лука Реджани.

В друг мач от кръга Айнтрахт Франкфурт победи с 1:0 Хайденхайм. Единственото попадение реализира Арно Калимуендо, а домакините удържаха успеха си въпреки червения картон на Робин Кох през второто полувреме.

Хофенхайм и Волфсбург поделиха точките след равенство 1:1. Константинос Кулиеракис даде аванс на гостите, но в заключителните минути Гриша Прьомел изравни за домакините.

Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство
1
Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част...
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
2
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
3
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
4
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
Температурите тръгват надолу през новата седмица
5
Температурите тръгват надолу през новата седмица
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
6
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп...

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
2
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Европейски футбол

Интер не успя да победи Аталанта и дава шанс на Милан
Интер не успя да победи Аталанта и дава шанс на Милан
Гави се завръща в игра за Барселона след половин година извън терена Гави се завръща в игра за Барселона след половин година извън терена
Джим Ратклиф не е сигурен дали Майкъл Карик трябва да остане начело на Манчестър Юнайтед Джим Ратклиф не е сигурен дали Майкъл Карик трябва да остане начело на Манчестър Юнайтед
В ПАОК доволни, че Десподов остава в Солун и пропуска турнето на България в Индонезия В ПАОК доволни, че Десподов остава в Солун и пропуска турнето на България в Индонезия
Никола Пепе спаси Виляреал в добавеното време срещу Алавес Никола Пепе спаси Виляреал в добавеното време срещу Алавес
Марсилия стигна до успех срещу Оксер с късен гол на Гуири Марсилия стигна до успех срещу Оксер с късен гол на Гуири
Водещи новини

Двама души загинаха, а други четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
Двама души загинаха, а други четирима са тежко ранени при жестока...
У нас
Един загинал и трима пострадали при катастрофа на пътя Пазарджик – Пещера Един загинал и трима пострадали при катастрофа на пътя Пазарджик – Пещера
У нас
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
У нас
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
По света
Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани
По света
Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам
По света
Как се отразява кризата с горивата на превозвачите?
У нас
Намаляват парите, които българите от чужбина изпращат на роднините си
У нас
