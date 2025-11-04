Жителите на Ню Йорк избират нов кмет

Жителите на Ню Йорк - "градът, който никога не спи" - избират нов кмет днес.



Кандидатът на Демократическата партия, роденият в Уганда Зохран Мам-дани, води в проучванията пред бившия кмет Андрю Куомо. Той се кандидатира като независим.

Трети в проучванията е кандидатът на Републиканската партия - активистът и радио водещ Къртис Слива.

Новакът в политиката Мамдани мобилизира младите избиратели с прогресивните си идеи за социални придобивки, финансирани с по-високи данъци за богатите.

Но е критикуван от републиканците заради своята неопитност и силно критичната си позиция спрямо Израел.

Американският президент Доналд Тръмп го нарече "комунист" и заплаши да спре федералните средства за града, ако нюйоркчани изберат него за градоначалник.