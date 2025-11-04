БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Опашки по летищата в САЩ и заплахи за спиране на всички полети

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Опашки по летищата в Съединените щати заради продължаващото спиране на работата на федералното правителство.

Над 3 милиона пътници на американски авиокомпании са били засегнати от закъснения или отменени полети заради проблеми с авиодиспечерите. Затварянето на правителството от 1 октомври насам принуди авиодиспечерите да работят без заплащане.

В резултат на това много от тях излизат в болнични. Основните авиопревозвачи и синдикатите призоваха Конгреса бързо да приеме временен законопроект за финансиране, който да позволи на правителството да възобнови работа.

Ако това не стане скоро, министърът на транспорта Шон Дъфи заяви, че администрацията на президента Доналд Тръмп е готова да затвори цялата авиационна система на Съединените щати.

#спряни полети #САЩ #летища

Последвайте ни

ТОП 24

Над 360 000 българи работят след пенсия
1
Над 360 000 българи работят след пенсия
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата
2
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на...
Пускат парното в София във вторник
3
Пускат парното в София във вторник
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения изчезнал мъж в Пирин
4
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения...
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
5
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
6
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: САЩ и Канада

Жителите на Ню Йорк избират нов кмет
Жителите на Ню Йорк избират нов кмет
Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега
Чете се за: 03:45 мин.
Битката за Покровск се ожесточава - бизнесът или дипломацията ще сложат край на войната? Битката за Покровск се ожесточава - бизнесът или дипломацията ще сложат край на войната?
Чете се за: 03:42 мин.
Пентагонът даде зелена светлина за ракети "Томахоук" за Украйна Пентагонът даде зелена светлина за ракети "Томахоук" за Украйна
Чете се за: 02:57 мин.
Доналд Тръмп заяви, че унгарският премиер Виктор Орбан е поискал изключение от американските санкции Доналд Тръмп заяви, че унгарският премиер Виктор Орбан е поискал изключение от американските санкции
Чете се за: 00:42 мин.
Пентагонът одобри доставката на далекобойни ракети "Томахоук" на Украйна Пентагонът одобри доставката на далекобойни ракети "Томахоук" на Украйна
7742
Чете се за: 00:12 мин.

Водещи новини

"България на прага на еврозоната" - конференция на високо равнище в Бояна
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет: На фокус Бюджет 2026 Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет: На фокус Бюджет 2026
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Пускат поетапно парното в София Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Затварят "Дунав мост" заради ремонтни дейности Затварят "Дунав мост" заради ремонтни дейности
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Критична оценка за Северна Македония по пътя към ЕС
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Забележителна ангажираност" на Украйна към...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Средновековна кула в центъра на Рим се срути - един загина
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Писмо в бутилка: В Австралия намериха 2 писма от Втората световна...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ