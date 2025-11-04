Опашки по летищата в САЩ и заплахи за спиране на всички полети

Опашки по летищата в Съединените щати заради продължаващото спиране на работата на федералното правителство.



Над 3 милиона пътници на американски авиокомпании са били засегнати от закъснения или отменени полети заради проблеми с авиодиспечерите. Затварянето на правителството от 1 октомври насам принуди авиодиспечерите да работят без заплащане.

В резултат на това много от тях излизат в болнични. Основните авиопревозвачи и синдикатите призоваха Конгреса бързо да приеме временен законопроект за финансиране, който да позволи на правителството да възобнови работа.

Ако това не стане скоро, министърът на транспорта Шон Дъфи заяви, че администрацията на президента Доналд Тръмп е готова да затвори цялата авиационна система на Съединените щати.