Без банкомат: Готови ли са в село Държава да посрещнат еврото?

Докато финансистите изготвят бюджета на държавата за следващата година в евро, в старозагорското село Държава не правят такива сметки, защото нямат собствен бюджет. И търпеливо чакат да разберат какви пари ще им бъдат отпуснати от община Чирпан.

Кметският наместник там е най-младият пенсионер и самият той обещава, че ще охранява пощенския клон, в който ще се обменят левовете в евро.

Как в село Държава, където дори нямат банкомат се готвят за въвеждането на еврото?

До Държава се стига през път, който преди всеки вот им обещават, че ще бъде оправен. И така години наред. Но пък вече е започнал основен ремонт в сградата на кметството.

"Както виждате и парламента го преструктурират, председатели ги сменят и тук ремонт правим. Краят не се вижда, ама ще стане, търпение. Трай бабо за хубост, така са казали старите хора", заяви Иван Тодоров, кметски наместник село Държава.

А повечето хора в селото са пенсионери. Десетки къщи пустеят, някои вече и се рушат.

"Тъжно е, обезлюдиха се тези села, никой не идва. Повечето сме пенсионери, по списък сме 72-ма човека, а сме около 63-64 човека, които оставаме през зимата", допълни Иван Тодоров, кметски наместник с. Държава.

И докато броят дните до зимата се подготвят и за еврото. Местната поща, където ще могат да се обменят пари, заради ремонта в общината, сега се помещава в читалището. В единствената стая с решетки.

БНТ: "Готови ли сте да раздавате пенсиите в евро? "Да, ще бъда след няколко дни по-подготвена, ще мина един курс на обучение, който е организиран от "Български пощи" и тогава вече ще съм съвсем подготвена", коментира Женя Иванова, служител на читалището и пощальон.

Националната информационна кампания за въвеждането на еврото обаче така и не стигнала до селото.

"Ще бъдат много объркани, трябваше да им обяснят лично примерно това, ако е 20 лв., колко ще бъде в евро, да им разяснят, не само по телевизията да казват. Друго е възрастен човек, очи в очи, ръце в ръце, да му кажеш, да му разясниш", допълни Женя Иванова, служител на читалището и пощальон.

"Аз ми е чудно как ще бъдем с това евро, много ми е интересно. Хлябът сега в момента е 2 лв., фактически става едно евро, тъй го смятаме ли, не знам, аз не съм съгласен с това евро. Цените като ги гледам растат нагоре пък заплати и пенсии няма нищо", коментира жител. "Казвам им, спокойно, ще се оправим все някак си, първият месец, вторият, докато свикнат с обращението, ще се справим. Аз съм охраната, аз ги охранявам, няма кой да бара, въоръжен съм до зъби няма проблеми", заяви Иван Тодоров, кметски наместник.

В Държава няма и банкомат. Няма и възможност да се плаща с карта в единствения в селото магазин.

"То селото няма хора. Повечето са възрастни - обаждат се по телефона, ако нещо искат за цяла седмица им нося с колата. Притеснени са, че не могат да се оправят в евро. Бъркат се, да. Питат защо са с две цени и аз отговарям, че едното е в лева, другото е в евро", коментира Сейде Ибрям, продавачка.

БНТ: Кметската заплата вече в евро изчислявате ли я? "Честно да ви кажа не съм, ще я мислим като дойде, колкото е толкова", заяви Иван Тодоров, кметски наместник.

Не смята и парите на селото за догодина, защото няма собствен бюджет.