Искат информация за полагаемия отпуск на Благомир Коцев

Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Той е в ареста от 8 юли по обвинение за корупция

съдът решава ареста благомир коцев другите трима обвиняеми
От Общинската избирателна комисия във Варна са поискали информация от Oбщина Варна и от Общинския съвет за полагаемия отпуск на кмета на града Благомир Коцев.

Той е в ареста от 8 юли по обвинение за корупция. Поводът е подаден в ОИК-Варна сигнал от Дамян Христов, който е поискал информация за отпуската на кмета Коцев и дали дългият период на отсъствието му не е основание да се иска прекратяване на неговия мандат.

Председателят на ОИК Велин Жеков заяви, че след като справката бъде получена, комисията ще обсъди казуса.

В момента изпълняващ функцията кмет на Варна е Павел Попов, като заповедта за заместване изтича на 11-ти ноември.

