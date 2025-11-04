Искат информация за полагаемия отпуск на Благомир Коцев

От Общинската избирателна комисия във Варна са поискали информация от Oбщина Варна и от Общинския съвет за полагаемия отпуск на кмета на града Благомир Коцев.



Той е в ареста от 8 юли по обвинение за корупция. Поводът е подаден в ОИК-Варна сигнал от Дамян Христов, който е поискал информация за отпуската на кмета Коцев и дали дългият период на отсъствието му не е основание да се иска прекратяване на неговия мандат.

Председателят на ОИК Велин Жеков заяви, че след като справката бъде получена, комисията ще обсъди казуса.

В момента изпълняващ функцията кмет на Варна е Павел Попов, като заповедта за заместване изтича на 11-ти ноември.