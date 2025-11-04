Българските евромонети - къде и как се секат?

Първо по БНТ мостри на българските евромонети. Пред камерата ни застана главният касиер на БНБ Стефан Цветков.

На едната страна на евромонетите са образите на Св. Иван Рилски, Паисий Хилендарски и Мадарския конник.

Те се отсичат предимно в българския Монетен двор, както и в словашкия.

БНТ: Господин Цветков, имаме привилегия да стоим до българските евромонети. Как преминава процесът по сеченето им?

"Процесът вече е във ход. Дистрибуцията на тези монети. Те започнаха веднага след взимането на решение за приемането ни в еврозоната. След това взимане на решение, процесът е доста дълъг, докато стигне до трезорите на БНБ. От взимането на решение до пускането в обръщение това са само няколко месеца, с което преди това има етапност на подготовка, на контрол и дистрибуция, за което се нуждае малко повече време", заяви Стефан Цветков, главен касиер на БНБ. БНТ: Коя е най-трудоемката част от изработването на монетите?

"Изображения, елементи, гуртове. След това се правят съответните графични и пластични елементи, които се така правят от художници, одобряват се от Управителния съвет на БНБ, конкретно за тези монети, които са с национална страна, български евромонети се одобряват и от Европейската комисия, но и от всички членки, държави членки от еврозоната. След това следва един още по-трудоемък процес на подготовка на договори, подписване на договори, подписване на договори и за производство. От 1 ноември започва дистрибуцията на евробанкноти и на евромонети до всички банки. При това направихме съответни споразумения с тях. Тази дистрибуция се извършва до 31 декември, като казваме, че тези монети, които сега ги дистрибутираме от първи, те са за тъй нареченото първоначално зареждане. Това първоначално зареждане от страна банките, те пък след това правят подзареждане на своите бизнес клиенти. Наред с тези евромонети, евробанкноти, които вече сме ги доставили и продължаваме да ги дистрибутираме към банките, ще доставяме и стартови комплекти, те наречени стартови комплекти с евромонети с българска национална страна, които ще ги пускаме в обращение., той ще могат да бъдат закупувани от всичките, не в обращение, не ще бъдат закупувани от гражданите на 1 декември от банките, пощенските клонове, разбира се и от БНБ", допълни Стефан Цветков, главен касиер на БНБ. БНТ: Тоест един такъв комплект монети ще може да си купи всеки българин от банковите офиси и пощенските станции?

"От 50, тъй като е малко по-голям, като размер ще бъдат 4 бройки, от двата най-големи номинала ще бъдат 1 и 2 бройки, но обръщам внимание, те ще бъдат в един пакет, той е наречен стартови пакет, който ще бъде дистрибутиран и ще се продава от 1 декември, но той няма да бъде в обръщение, ще бъде в обращение от 1 януари 2026 година. Това ще бъде обща номинална стойност 10 евро 23 цента. Тоест за 20 лева ще може да бъде купен стартови пакет. Също така такива стартови комплекти за юридически лица сме го подготвили. Те ще бъдат същите, ще изглеждат по същия начин, само че 10 броя в по-голяма опаковка", добави Стефан Цветков, главен касиер на БНБ. "На гурта на 2 евро е написано Боже пази България", заяви още Стефан Цветков.

БНТ: Господин Цветков, има ли колекционерски интерес от чужбина към българските евромонети? "Забелязахме напоследък, че имаме доста запитване, освен колекционерите в България, следващите години какви ние колекционерски монети ще имитираме, но няма да е изписано лева, ще бъде изписано евро", коментира Стефан Цветков, главен касиер на БНБ.

По думите му затова вече колекционерският интерес не само в България, но и в Европа и света е много по-голям.