Благомир Коцев поиска делото срещу него да бъде прекратено, материалите по разследването му бяха предявени

Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Благомир Коцев поиска делото срещу него да бъде прекратено и да бъде освободен от ареста. Днес на Коцев бяха предявени доказателствата по разследването за корупционни престъпления, по което кметът на Варна е обвиняем.

Материалите са събрани в над 60 тома. Срещу Коцев са повдигнати обвинения за три искания на подкуп и два опита за принуда. Адвокат Ина Лулчева коментира, че всички доказателства и разпити на свидетели, които имат отношение към делото са били събрани през юли и август. Тя допълни, че разпитаните свидетели не твърдят, че варненския кмет е искал пари, а други обвиняеми по делото били правили това.

Ина Лулчева, адвокат на Благомир Коцев: "Поради което си позволихме да напомним на разследващите един случай, приключил с осъдителна присъда от Върховния съд - срещу така наречения Живко Суджука - Живко Мартинов, ако си спомняте, който беше осъден за изнудване, тъй като е лъгал производител на суджук, че иска суджука за тогава мисля действащ министър-председател или народен представител, а всъщност го е искал за себе си. Никой не си е позволил да повдигне обвинение на този министър-председател тогава или народен представител за това, че той е искал суджук. Нашият случай е същия като със суджука"

