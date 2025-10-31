Роберто Санторели: Политиката не трябва да пречи на спорта, а да му помага

Сто дни до началото на четвъртите Олимпийски игри за Италия. Втори за 20 години след тези в Торино през 2006 година. Втори за Кортина д'Ампецо след 56-та и първи за Милано. На какво отдава повишения интерес към Зимните олимпийски игри, пред БНТ коментира Роберто Санторели - Президент на "Конфиндустрия" България.

„Тези събития са много важни, не само за видимост на самата Италия като държава, а защото и в тези събития се включват над 90 държави и участват 2900 спортисти. Много е важно за нас и като икономика, защото ние правихме проучване и се очакват от това събитие, като икономически ефект, общо над 5 милиарда евро“, коментира Санторели.

Той сподели и мнението си за успехите на Италия в някои спортове от последните години и влиянието, което оказват въпросните успехи към Игрите.

„Изградиха се обществени и частни спортни съоръжения, които позволяват спортисти да тренират, да бъдат подготвяни от компетентни треньори. Както видяхме също тук в България - с треньора по волейбол Кико (Бленджини), когото поздравявам. Българският волейболен тим записа отлични успехи и обедини цяла България. В момента, много млади хора започват да избират волейбол като своя спорт. Затова, освен тези аспекти, най-важна е страстта, отдадеността и вярата към себе си и към екипа, отбора“ добави италианецът.

Структурно, Кортина и Милано бяха готови за тази Олимпиада, още преди да са избрани. Санторели коментира и тази тема.

„Да, една част бяха готови, но други се нуждаха от инвестиции в допълнителни инфраструктури, да са подобрят вече съществуващите. Затова винаги такива събития награждат самата държава, като инфраструктура и като икономика“, анализира Санторели.

Олимпийският комитет на Италия управлява целия процес около организацията на спорта в държавата и няма мърдане от законите, които са зададени от този комитет. По този повод Санторели коментира:

„Участва държава, участват частни компании, участват всички хора. Спортът обединява хората, той е в нашата култура. И е важно да има подкрепа от страна на държавата. Политиката не трябва да пречи на спорта, трябва всички заедно да помагаме спорта. Нашите усилия като бизнес, като политици, но и като граждани трябва да се опитаме да мотивираме и да привличаме хората да избират спорта. Затова е хубаво подходът е по друг начин - не срещу спорта, а за спорта“, добави Санторели.

Цялото интервю с Роберто Санторели вижте във видеото!