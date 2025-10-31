БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът награди творци и учени за Деня на будителите

Чете се за: 01:15 мин.
Президентът Румен Радев връчи днес почетния знак на президента на 11 бележити български учени и творци. Поводът е предстоящият празник на Българските будители 1 ноември и кръгли годишнини на наградените.

Почетния знак на президента получиха художникът Емил Стойчев, профeсорите Костадин Динчев, Иван Маразов и Васил Проданов, народната певица Бинка Добрева и ръководителя на ансамбъл "Канарите" Атанас Стоев. Главният диригент на гвардейския оркестър подполковник Ради Радев също беше отличен. Наградени бяха и проф. Георги Михов, историкът проф. Светлозар Елдъров, читалищният работник от Пещера - Мария Златкова и балетният артист Бойко Неделчев.

Румен Радев, президент: "Днес, в навечерието на 1 ноември, Денят на народните будители, имам привилегията от името на българското общество да изразя дълбока признателност и уважение към всички вас, хората, посветили живота си на родолюбиви и общественозначими каузи и отдадени на напредъка на България!"

#Деня на будителите #награди #президент #Румен Радев

