Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от Хамас на Израел

Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от палестинското движение Хамас на Израел. Сахар Барух беше отвлечен при атаката на 7 октомври от кибуца Беери.

Два месеца по-късно 25-годишният мъж беше убит по време на провалила се спасителна акция на израелската армия. Неговото тяло, заедно с това на 84-годишния Амирам Купер бяха идентифицирани, след като вчера бяха предадени на Червения кръст.

Купер беше похитен със съпругата му Нурит от къщата им в кибуца Нир Оз. Израел съобщи, че той е починал през юни 2024 г., докато е бил в плен. Досега Хамас е върнал на Израел 17 тела на заложници от общо 28.