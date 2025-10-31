БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от Хамас на Израел

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Досега палестинското движение е върнало на Тел Авив 17 тела на заложници от общо 28

тялото заложник българско гражданство било върнато хамас израел
Снимка: АП/БТА
Тялото на заложник с българско гражданство е било върнато от палестинското движение Хамас на Израел. Сахар Барух беше отвлечен при атаката на 7 октомври от кибуца Беери.

Два месеца по-късно 25-годишният мъж беше убит по време на провалила се спасителна акция на израелската армия. Неговото тяло, заедно с това на 84-годишния Амирам Купер бяха идентифицирани, след като вчера бяха предадени на Червения кръст.

Купер беше похитен със съпругата му Нурит от къщата им в кибуца Нир Оз. Израел съобщи, че той е починал през юни 2024 г., докато е бил в плен. Досега Хамас е върнал на Израел 17 тела на заложници от общо 28.

