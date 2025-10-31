БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Проверяват речни корита и дерета във Варненска област

от БНТ , Репортер: Петко Петков
Установено е, че някои от тях са обрасли с растителност и са опасни

Проводимостта на 12 речни корита и дерета във Варненска област са проверени от експерти на областната администрация.

Установено е, че някои от тях са обрасли с растителност и са потенциално опасни.

"Това дере е изградено преди 1995 година и повече от 35 години в този канал няма извършвани никакви ремонтни дейности. Има места с компрометирана облицовка, участъци, тъй като има сигнали от "Пристанище Варна-запад", че се наводнява терминалът. Самият канал е облицован с бетон от двете страни, бетонът въобще не се вижда, трябва да се почисти, за да се видят компрометираните участъци, след което да се направи цялостно проектиране и ремонт", заяви Милен Илиев, гл. експерт в Областна администрация – Варна.

Вижте още в прякото включване на Петко Петков.

