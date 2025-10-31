БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Работници поставиха първия елемент на кръста, който се гради върху централната кула

Саграда фамилия Испания
Снимка: БТА
Слушай новината

Испанската катедрала "Саграда Фамилия" стана най-високата църква в света, след като работници поставиха първия елемент на кръста, който се гради върху централната кула.

С това се бележи началото на последната фаза от строежа на кулата, която се очаква да достигне височина от 173 метра.

"Саграда Фамилия" вече надминава втората най-висока църква в света – катедралата в Улм в Германия, която се издига на 162 метра.

Легендарният архитект Гауди работи по базиликата от 1883 година до смъртта си през 1926.

Догодина, по случай един век от смъртта на Гауди, строителните инженери се надяват да са приключили с изграждането на главната кула.

Папа Лъв XIV е поканен на церемонията по откриването.

#Испания #"Саграда Фамилия" #Барселона

