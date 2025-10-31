Иван Тенев в спомените на Орлин Горанов: Вечен бохем и непоправим оптимист

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
У нас
Той изживя живота си по възможно най-хубавия и най-красивия начин, каза певецът

Непоправим оптимист, вечният бохем, човекът, който изживя живота си по възможно най-хубавия и най-красивия начин, това каза обичаният певец Орлин Горанов за това как трябва да запомним Иван Тенев. Той ни напусна през вчерашния ден.

"Животът е едно пътуване. Накъде ще поемеш е твоя отговорност. Ти сам решаваш. Всеки има таланти. Въпросът е да ги откриеш и погалиш, за да работят за теб. Иван точно това правеше. Иван беше един прекрасен художник. Човек с визия във всяко едно отношение".

С Иван се чувахме почти всеки ден, разказа Орлин Горанов. Въпреки че знаеше колко е зле той до последно пишеше по някой стих.

Той винаги ще остане тук, заяви той и посочи сърцето си.

"Той ще е жив, докато ние го носим в сърцата си!".

