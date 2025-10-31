Иран за възобновяването на ядрените опити на САЩ: Безотговорно - това е заплаха за мира

Иран нарече "безотговорно" обявеното от американския президент Доналд Тръмп възобновяване на ядрените опити и подчерта, че това е "заплаха за мира".

Иранският външен министър Абас Арагчи призова в профила си в Екс да се обедини светът и да поиска отговорност на Съединените щати за разпространението на тези оръжия.

Коментарът идва след като Доналд Тръмп заяви преди срещата с китайския си колега Си Дзинпин, че Вашингтон ще започне да тества ядрени оръжия.

Експерти коментират, че тези действия може да започнат ядрена надпревара между някои страни.

По данни на Би Би Си единствената държава, която е тествала ядрено оръжие от новия век насам е Северна Корея, която не го е правила от 2017-та година.