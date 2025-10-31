БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изтича крайният срок за помощите за отопление - подайте заявление

У нас
Сумата, която се отпуска е малко над 121 лв. месечно

Изтича крайният срок за помощите за отопление - подайте заявление
Изтича крайният срок за подаване на заявление за отпускане на целева помощ за отопление.

Право на такава помощ имат лица и семейства със средномесечен доход по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление през последните 6 месеца.

Сумата, която се отпуска е малко над 121 лв. месечно или 606,70 лв. за целия период. Допълнителни изисквания за получаване на подпомагането е хората, които кандидатстват да живеят в единствено жилище, да не са еднолични търговци и да нямат други доходи.

А безработните трябва да са се регистрирали в Бюрото по труда най-малко 3 месеца преди подаване на заявлението.

