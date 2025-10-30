Кога в България ще заработи депозитна система за връщане на бутилки и кенове, каквито има в почти цяла Европа? Отговор търсиха днес производители и експерти на международен форум в София. По регламент, до края на 2029 година 90% от тези опаковки трябва да се събират по този начин.

В Дания, Литва и Нидерландия във всеки магазин потребителите могат да върнат кенове и бутилки и да получат пари за това. Процесът е отнел години и сериозни инвестиции на компаниите, но днес над 70% от хората са доволни от резултата. У нас проучвания показват, че две трети от българите приемат положително въвеждането на такава система и предпочитат продукти, които пазят природата. Бизнесът обаче обърна внимание, че страната ни изостава в законодателния процес и сериозната подготовка за прехода.