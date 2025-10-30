БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Чете се за: 02:17 мин.
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

Кога в България ще заработи депозитна система за връщане на бутилки и кенове, каквито има в почти цяла Европа? Отговор търсиха днес производители и експерти на международен форум в София. По регламент, до края на 2029 година 90% от тези опаковки трябва да се събират по този начин.

В Дания, Литва и Нидерландия във всеки магазин потребителите могат да върнат кенове и бутилки и да получат пари за това. Процесът е отнел години и сериозни инвестиции на компаниите, но днес над 70% от хората са доволни от резултата. У нас проучвания показват, че две трети от българите приемат положително въвеждането на такава система и предпочитат продукти, които пазят природата. Бизнесът обаче обърна внимание, че страната ни изостава в законодателния процес и сериозната подготовка за прехода.

Манол Генов, министър на околната среда и водите: "Дълбоко съзнаваме, че това е модел, доказал своята ефективност в редица европейски държави, чиито опит винаги ще ни бъде полезен и ще не ни е ценен ориентир как да изградим работеща, справедлива и най-вече прозрачна депозитна система. В която отговорностите да бъдат споделени между всички - между производители, потребители и институции, които са ангажирани в този процес."

