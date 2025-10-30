БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия...
Чете се за: 02:45 мин.
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя,...
Чете се за: 03:17 мин.

Две партии с почти еднакви резултати след изборите в Нидерландия

Десислава Апостолова
Всичко от автора
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Либералът Роб Йетен е на път да стане премиер

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Две партии са с почти еднакви резултати след изключително напрегнатите парламентарни избори в Нидерландия вчера.

Окончателните резултати ще бъдат ясни в понеделник, но на базата на 99,7 процента от гласовете либералната Д66 и крайнодясната популистка Партия на свободата на Герт Вилдерс ще имат еднакъв брой места в парламента.

Очакванията все пак са лидерът на D66 Роб Йетен да получи мандат за съставяне на правителство, а популистът Вилдерс да остане в опозиция.

Партията на свободата на крайнодесния Герт Вилдерс не успя да повтори убедителната си победа от последните избори и засега дели първото място с либералната Д66.

Двете партии ще имат по 26 места в 150-членния парламент, но либералите в момента имат малко повече гласове от популистите.

Очакват се окончателните резултати, за да стане ясно коя партия ще получи мандат за съставяне на правителство.

"Много съм щастлив, че имаме 26 места, но не всички гласове са преброени, затова поисках от председателя на парламента да отложи заседанието, насрочено за утре, до окончателното обявяване на резултатите. Трябва да имаме яснота за всички цифри, за всички общини и за гласовете от чужбина", заяви Герт Вилдерс, лидер на Партията на свободата.

Най-голямо увеличение в подкрепата си имат либералите от Д66. Успехът им до голяма степен се дължи на лидера на партията Роб Йетен.

В кампанията си той заложи на позитивни послания, поднесени с широка усмивка. Често сравняват стила му с този на бившия премиер и настоящ генерален секретар на НАТО Марк Рюте.

"Много съм щастлив от този исторически резултат за моята партия. Това е най-добрият резултат в нашата история, а също и много силно послание от нидерландските избиратели, че искат позитивни политически сили в центъра да работят заедно и да постигнат резултати за всички хора в Холандия. Две години се нагледахме на негативизъм и правителство, което не сътрудничи толкова добре в Европа, както сме виждали преди. Сега Нидерландия се връща в сърцето на Европа и аз съм много горд с това", коментира Роб Йетен, лидер на D66.

Роб Йетен е бивш министър на енергетиката и климата в последното правителство на Рюте. Участието му в популярното телевизионно шоу "Най-умният човек на света" му донесе допълнителна подкрепа.

Ако стане премиер Йетен ще бъде най-младият министър-председател на страната и първият открито хомосексуален.

От 2024 той е сгоден с приятеля си - аржентински хокеист.

#Роб Йетен #Нидерландия #Герт Вилдерс #избори

