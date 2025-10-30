Рязък скок на влоговете - какви са условията на банките?

Рязък скок на новооткрити депозити, особено на влогове в евро, показва статистиката на БНБ. Само за септември са внесени 325 млн. лв. от домакинствата.

Експерти обясняват този бум с приближаването на влизането на България в еврозоната и изчистването на скритите пари. Над 96 милиарда лева пък са парите на българите в банките.

Има ли такси в момента и какви са условията на банките?

Семейство Бояджиеви държи отдавна парите си в банката и така не само ще избегнат опашки пред клоновете да обменят пари, а изброяват още ползи.

Елена Бояджиева: "Там автоматично ще се обърнат от левове в евро и мисля, че това е най-добрият вариант. Тегленето през карта и плащането през карта ще се улесни." Филип Бояджиев: "Защо трябва да се редим на опашки, когато е много по-лесно?"

През септември внесените в банки пари от домакинствата са една трета повече в сравнение с преди година. А след 4 юни, когато излязоха положителните конвергентни доклади, масово банките обявиха, че премахват временно таксите за внасяне.

Тихомир Тошев, кредитен консултант: "За съжаление все още малка част внасят част от наличните си средства, които ги държат кеш вкъщи, почнаха да ги внасят в банкови сметки, което доведе до този ръст на депозитите. Стандартно ръстът последните години се движеше между 7 и 9% на депозитите, в момента той е малко над 12% и това се дължи точно на излизане на част от кеша, който стои вкъщи по гардеробите, кутиите и т.н. За съжаление това е много малка част от този кеш и най-вероятно голяма част от хората ще тръгнат януари с чантите с пари, за да ги сменят в банки, в пощи и къде ли не."

Увеличават се и влоговете в евро - само за месец на срочен депозит са били внесени суми на обща стойност 334 млн. лв., което е повече от два пъти в сравнение с предишния месец.

Тихомир Тошев, кредитен консултант: "Част от българите са държали парите си в евро, преди години преживяхме една сериозна хиперинфлация, през годините назад левът се е обезценявал няколко пъти."

Дори и да не го направят сега, банките и Български пощи ще обменят безплатно левовете в първите 6 месеца, след това безсрочно и безплатно ще го прави само БНБ. Очакванията на експертите са българинът да не се откаже да държи парите си основно в брой.

"Да ги вкарвам в банката за какво? Аз съм малко против тази схема за инвестиране или нещо подобно."

Други не са нито в статистиката на БНБ, нито пазят пари в домовете си.

Катя Мездричка, пенсионер: "Ние нямаме какво да вкарваме, ние сме бедни хора, пенсионери. Какво можем да дадем на банката? Ние едва изкарваме от месец до месец, от 7-и до 7-и." Стоименка Мазурска, пенсионер: "Ние сме бедни, нямаме пари за вкарване, взимаме минималните пенсии, за какво да заделяме, за храна ли, за лекарства, за внука ли да дадеш? Бягаме от децата, срам ни е от внуците." Ветка, пенсионер: "Аз съм пенсионерка и директно ще ги... Нямам такива спестявания и нямам какво да вкарам."

С увеличаването на депозитите обаче намалява средната доходност. Най-ликвидните банки са с нулева лихва. Ако вземем максималното олихвяване от 3% на сума от 5000 лева, например, доходността е 150 лева на година. За евровите депозити лихвите са по-високи.

Тихомир Тошев, кредитен консултант: "Част от по-малките банки предлагат лихви между 1 и 3%. Не е някаква голяма сума, но пак казвам - ако ги държим в гардероба доходността ще е нула."

Данните на БНБ показват и че в края на септември жилищните кредити са малко над 30 милиарда лева, или има увеличение с 27 на сто за година. Потребителските кредити са нараснали до почти 21 милиарда лева.