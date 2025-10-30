БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Чете се за: 02:17 мин.
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рязък скок на влоговете - какви са условията на банките?

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
България и еврото
Запази

През септември внесените в банки пари от домакинствата са една трета повече в сравнение с преди година

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Рязък скок на новооткрити депозити, особено на влогове в евро, показва статистиката на БНБ. Само за септември са внесени 325 млн. лв. от домакинствата.

Експерти обясняват този бум с приближаването на влизането на България в еврозоната и изчистването на скритите пари. Над 96 милиарда лева пък са парите на българите в банките.

Има ли такси в момента и какви са условията на банките?

Семейство Бояджиеви държи отдавна парите си в банката и така не само ще избегнат опашки пред клоновете да обменят пари, а изброяват още ползи.

Елена Бояджиева: "Там автоматично ще се обърнат от левове в евро и мисля, че това е най-добрият вариант. Тегленето през карта и плащането през карта ще се улесни."

Филип Бояджиев: "Защо трябва да се редим на опашки, когато е много по-лесно?"

През септември внесените в банки пари от домакинствата са една трета повече в сравнение с преди година. А след 4 юни, когато излязоха положителните конвергентни доклади, масово банките обявиха, че премахват временно таксите за внасяне.

Тихомир Тошев, кредитен консултант: "За съжаление все още малка част внасят част от наличните си средства, които ги държат кеш вкъщи, почнаха да ги внасят в банкови сметки, което доведе до този ръст на депозитите. Стандартно ръстът последните години се движеше между 7 и 9% на депозитите, в момента той е малко над 12% и това се дължи точно на излизане на част от кеша, който стои вкъщи по гардеробите, кутиите и т.н. За съжаление това е много малка част от този кеш и най-вероятно голяма част от хората ще тръгнат януари с чантите с пари, за да ги сменят в банки, в пощи и къде ли не."

Увеличават се и влоговете в евро - само за месец на срочен депозит са били внесени суми на обща стойност 334 млн. лв., което е повече от два пъти в сравнение с предишния месец.

Тихомир Тошев, кредитен консултант: "Част от българите са държали парите си в евро, преди години преживяхме една сериозна хиперинфлация, през годините назад левът се е обезценявал няколко пъти."

Дори и да не го направят сега, банките и Български пощи ще обменят безплатно левовете в първите 6 месеца, след това безсрочно и безплатно ще го прави само БНБ. Очакванията на експертите са българинът да не се откаже да държи парите си основно в брой.

"Да ги вкарвам в банката за какво? Аз съм малко против тази схема за инвестиране или нещо подобно."

Други не са нито в статистиката на БНБ, нито пазят пари в домовете си.

Катя Мездричка, пенсионер: "Ние нямаме какво да вкарваме, ние сме бедни хора, пенсионери. Какво можем да дадем на банката? Ние едва изкарваме от месец до месец, от 7-и до 7-и."

Стоименка Мазурска, пенсионер: "Ние сме бедни, нямаме пари за вкарване, взимаме минималните пенсии, за какво да заделяме, за храна ли, за лекарства, за внука ли да дадеш? Бягаме от децата, срам ни е от внуците."

Ветка, пенсионер: "Аз съм пенсионерка и директно ще ги... Нямам такива спестявания и нямам какво да вкарам."

С увеличаването на депозитите обаче намалява средната доходност. Най-ликвидните банки са с нулева лихва. Ако вземем максималното олихвяване от 3% на сума от 5000 лева, например, доходността е 150 лева на година. За евровите депозити лихвите са по-високи.

Тихомир Тошев, кредитен консултант: "Част от по-малките банки предлагат лихви между 1 и 3%. Не е някаква голяма сума, но пак казвам - ако ги държим в гардероба доходността ще е нула."

Данните на БНБ показват и че в края на септември жилищните кредити са малко над 30 милиарда лева, или има увеличение с 27 на сто за година. Потребителските кредити са нараснали до почти 21 милиарда лева.

#условия на банките #скок на влоговете #България и еврото #депозит #евро #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Напусна ни Иван Тенев
1
Напусна ни Иван Тенев
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
3
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по плуване у нас "Замората"
4
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по...
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота
5
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков...
"20 години чакахме този момент": Големият египетски музей отваря врати
6
"20 години чакахме този момент": Големият египетски музей...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Финанси

Какви са параметрите на Бюджет 2026 и какво ни очаква?
Какви са параметрите на Бюджет 2026 и какво ни очаква?
Европейската централна банка остави непроменени лихвените проценти за страните в еврозоната Европейската централна банка остави непроменени лихвените проценти за страните в еврозоната
Чете се за: 00:30 мин.
КНСБ: Готови сме на протести, ако минималната работна заплата остане така КНСБ: Готови сме на протести, ако минималната работна заплата остане така
Чете се за: 01:32 мин.
Симеон Дянков: Спорът за минималната заплата ще се изчисти още преди бюджетът да влезе в зала Симеон Дянков: Спорът за минималната заплата ще се изчисти още преди бюджетът да влезе в зала
Чете се за: 04:45 мин.
Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари
Чете се за: 02:32 мин.
КНСБ: 2785 лева са нужни за семейство с едно дете КНСБ: 2785 лева са нужни за семейство с едно дете
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Какви са параметрите на Бюджет 2026 и какво ни очаква?
Какви са параметрите на Бюджет 2026 и какво ни очаква?
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката "Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
Чете се за: 02:37 мин.
Икономика
Близки на убитото в мол момче протестираха в София Близки на убитото в мол момче протестираха в София
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Протест в "Люлин" заради кризата с боклука Протест в "Люлин" заради кризата с боклука
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
В памет на Иван Тенев: БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Край на търговската война между САЩ и Китай
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Европейската централна банка остави непроменени лихвените проценти...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ