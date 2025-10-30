Двойно повече кражби в търговските вериги у нас

Двойно повече кражби в търговските вериги през тази година. Това отчита проучване на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки, в което участват над 100 търговски обекта. Според него най-засегнати са строителните и спортните магазини. Отчитат се и все повече кражби от непълнолетни и малолетни лица. Според МВР обаче тази тенденция не е вярна, регистрираните кражби в магазини дори са намалели спрямо миналата година.

Вече не говорим за кражби на дребно, а за кражби на едро, убедени са управителите на големите спортни магазини. Според тях хората, които ги организират - работят в екип. Доказателство са и камерите за видеонаблюдение, където се вижда работа в екип.

Аксиния Баева, изпълнителен директор на спортен магазини, член на АТНС: "Това напрактика е организирана престъпност, тъй като се краде поръчково, крадат се цели серии дрехи, крадат се много бройки от дадени артикули, за да бъдат пласирани по предварително изработени канали. Тоест, това е бизнес, който се движи изцяло на гърба на нас, търговците."

Най-голям ръст на посегателствата е отчетен при спортните стоки – 100% спрямо първото полугодие на 2024 г., следвани от строителните хипермаркети – 60%. При книгите, мебелите и стоките за дома увеличението е около 20%.

Според полицията обаче увеличението на кражбите няма. Официалната полицейска статистика се води за всички магазини, без значение дали са за хранителни стоки или не. За първите 9 месеца на 2025 година те са близо 5000 или с около 3% по-малко от миналата година. Разкриваемостта е над 75%.

Росен Белишки, главен инспектор от Главна дирекция "Национална полиция": "Ако има случаи на кражби, за които МВР не е сезирано, не сме уведомени, ако някой собственик е решил да си спести тази информация, няма как да разследваме такова престъпление и съответно да го разкрием. В тези обекти има камери и много лесно съответните извършители могат да бъдат разпознати."

Преди около месец е имало обучение в МВР за противодействие на кражбите, там е имало и представител на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки. Те настояват за внедряване на видеонаблюдение с лицево разпознаване. За целта обаче са нужни законодателни промени, които трябва да бъдат въведени от Комисията за защита на личните данни.