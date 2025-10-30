БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Чете се за: 02:17 мин.
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

AI система за рециклиране във Великобритания предотвратява пожари от батерии

Чете се за: 01:02 мин.
Деца
Все повече батерии от телефони, лаптопи и електронни играчки попадат в битовите отпадъци и предизвикват пожари в сметосъбиращи камиони и рециклиращи инсталации. Във Великобритания нова система с изкуствен интелект открива и премахва батерии от боклука, преди да причинят инциденти.

Технологията е разработена от стартъп и вече се използва в завод в югоизточна Англия. Камерите на системата засичат батериите и ги отстраняват от потока с въздушна струя. Повредените литиево-йонни батерии могат да се самозапалят при натиск или при контакт с вода и въздух.

Годишно във Великобритания се изхвърлят над 100 000 тона електронни отпадъци, а в домовете се трупат милиони неизползвани устройства. С тях се губят ценни метали като литий, кобалт, злато и паладий, които могат да бъдат рециклирани.

В навечерието на Хелоуин - мащабна езотерична изложба в Лондон
В навечерието на Хелоуин - мащабна езотерична изложба в Лондон
Доналд Тръмп започва тестове с ядрени оръжия
Чете се за: 01:05 мин.
Новините 30.10.2025 г.
Чете се за: 02:52 мин.
Нови арести след големия обир в Лувъра
Чете се за: 00:37 мин.
Голям обрат в Нидерландия! Партията D66 на Роб Йетен победи изненадващо на изборите!
Чете се за: 01:27 мин.
Албанският министър, създаден с изкуствен интелект, ще има "деца"
Чете се за: 00:42 мин.

Какви са параметрите на Бюджет 2026 и какво ни очаква?
Какви са параметрите на Бюджет 2026 и какво ни очаква?
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
Чете се за: 02:37 мин.
Икономика
Близки на убитото в мол момче протестираха в София
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Факелно шествие за Деня на будителите в "Люлин"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
В памет на Иван Тенев: БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Край на търговската война между САЩ и Китай
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Много слънчеви часове в близките дни
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
