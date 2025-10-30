AI система за рециклиране във Великобритания предотвратява пожари от батерии

Все повече батерии от телефони, лаптопи и електронни играчки попадат в битовите отпадъци и предизвикват пожари в сметосъбиращи камиони и рециклиращи инсталации. Във Великобритания нова система с изкуствен интелект открива и премахва батерии от боклука, преди да причинят инциденти.

Технологията е разработена от стартъп и вече се използва в завод в югоизточна Англия. Камерите на системата засичат батериите и ги отстраняват от потока с въздушна струя. Повредените литиево-йонни батерии могат да се самозапалят при натиск или при контакт с вода и въздух.

Годишно във Великобритания се изхвърлят над 100 000 тона електронни отпадъци, а в домовете се трупат милиони неизползвани устройства. С тях се губят ценни метали като литий, кобалт, злато и паладий, които могат да бъдат рециклирани.