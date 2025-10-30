Холивудска среща на ученици с аниматора Владимир Тодоров

Аниматорът Владимир Тодоров, работил за Warner Bros., Sony Pictures, Disney, Universal и други големи студия разговаря с ученици от Професионалната гимназия по дизайн "Елисавета Вазова", 8-ми Б-клас, специалност "Компютърна анимация".

Владимир Тодоров е работил за Стивън Спилбърг и Робърт Земекис по филми като "Полярен експрес" и "Хари Потър". Учениците задаваха въпроси за пътя към успеха и работата за световноизвестни имена. Тодоров сподели най-важните качества, които млад аниматор трябва да развие.