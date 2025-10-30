Екатерина Захариева за еврозоната: Процесът върви по план

Българският еврокомисар Екатерина Захариева коментира пред БНТ, че Еврокомисията е изключително щастлива за предстоящото влизане на страната ни в еврозоната и отвън - от Брюксел, нещата у нас изглеждат добре.

Екатерина Захариева е у нас за участие в кръгла маса на тема "Жените в иновациите".

Тя посети института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии и беше гост на официалното откриване на космически център.

Пред БНТ еврокомисарят подчерта, че България постига много в сферата на новите технологии и иновациите, а INSAIT е истински повод за гордост и е признат като един от най-добрите институти за изкуствен интелект в света.