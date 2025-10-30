БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Чете се за: 02:17 мин.
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

Екатерина Захариева за еврозоната: Процесът върви по план

Ирина Цонева
Всичко от автора
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Много е важно в първите седмици на преминаването всичко да върви гладко, хората да имат достатъчно информация, да се чувстват спокойни, служителите в банки и магазини да бъдат обучени, каза еврокомисарят

Екатерина Захариева
Снимка: БТА
Българският еврокомисар Екатерина Захариева коментира пред БНТ, че Еврокомисията е изключително щастлива за предстоящото влизане на страната ни в еврозоната и отвън - от Брюксел, нещата у нас изглеждат добре.

Екатерина Захариева е у нас за участие в кръгла маса на тема "Жените в иновациите".

Тя посети института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии и беше гост на официалното откриване на космически център.

Пред БНТ еврокомисарят подчерта, че България постига много в сферата на новите технологии и иновациите, а INSAIT е истински повод за гордост и е признат като един от най-добрите институти за изкуствен интелект в света.

"Отвътре виждам политическото напрежение, но се радвам, че правителството остана стабилно. По отношение на еврото все още по мое наблюдение обществото е разделено. Но мисля, че все повече и повече хора започват да говорят и да разбират, че позитивните неща са страшно много за българската икономика и за българските граждани. Много е важно в първите седмици на преминаването всичко да върви гладко, хората да имат достатъчно информация, хората да се чувстват спокойни, служителите в банки и магазини да бъдат обучени. Мисля, че процесът върви по план", заяви еврокомисарят Екатерина Захариева.

#България и еврото #еврозоната #еврокомисар #Екатерина Захариева

