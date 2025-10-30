БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Край на търговската война между САЩ и Китай

Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Запази
търговската война сащ китай
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

След месеци на напрежение Съединените щати и Китай стабилизираха отношенията си. Американският президент Доналд Тръмп определи срещата си с китайския лидер Си Дзинпин в Южна Корея като "невероятна". Тръмп съобщи, че Съединените щати ще намалят митата на китайските стоки. В замяна Китай ще облекчи износа на редкоземни минерали за американския пазар.

Край на търговската войната между Съединените щати и Китай. За 1 час и 40 минути лидерите на двете най-големи икономики в света успяха да постигнат помирение. С огромна усмивка, в изказване, наситено със суперлативи, американският президент Доналд Тръмп определи срещата с китайския лидер Си Дзинпин като "голям успех". Даде и оценка на разговора - 12 по 10-степенната скала.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Беше голям успех. Беше голяма чест. Си Дзинпин е страхотен лидер на много могъща държава и аз му отдавам голямо уважение. Ние ценим факта, че той дойде на тази среща."

Резултатът от разговорите е, че Съединените щати ще намалят митата за китайски стоки с 10%, с което ставките ще паднат до 47 на сто. Китай пък ще отложи затягането на ограниченията за износ на китайски редкоземни минерали.

За САЩ това е голям успех, защото ще осигури нужните части за технологичното производство - от мобилни телефони до изтребители.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Имаме сделка. Сега всяка година ще я предоговаряме. Но мисля, че сделката ще продължи дълго време, много след края на годината. Всички редкоземни елементи са уредени и това е за целия свят."

Пекин е обещал да поднови покупката на американска соя и да ограничи потока от фентанил към Съединените щати.

Еуфорията в лагера на китайския лидер не беше толкова голяма. Си Дзинпин заяви, че е постигнат "консенсус". Преди срещата той призна, че двете страни невинаги са на едно също мнение.

Си Дзинпин, лидер на Китай: "Предвид националните ни различия, естествено е да имаме някои разногласия. Като двете най-големи икономики в света, е възможно да има периодични търкания. В условията на предизвикателства и турбуленции, отговорност на държавните глави е да насочват отношенията между Китай и Съединените щати стабилно напред, като поддържат правилния курс и управляват ситуацията в по-широк смисъл."

Анализатори също са предпазливи в оценките от срещата. Според някои всичко постигнато връща отношенията между САЩ и Китай до точката, в която двете страни бяха преди Тръмп да започне през април търговска война.

Уилям Янг, анализатор в Международна кризисна група: "Вместо реално подобрение в двустранните търговски отношения, тези стъпки трябва да се разглеждат като предотвратяване на по-нататъшна ескалация и връщане към състоянието преди последните вълни на напрежение."

Очакванията Тръмп да повдигне темата за Тайван по време на срещата със Си Дзинпин не се оправдаха. Но пък двамата са обсъдили войната в Украйна.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Дълго говорихме и за Украйна. Ще видим дали може да се направи нещо. Но Си ще ни помогне, ще работим заедно за Украйна. Няма много какво да се направи. Той купува петрол от Русия от много време. С него се захранва голяма част от Китай."

За Тръмп и Си Дзинпин това беше първата среща очи в очи от 6 години. Ще има още, увери американският президент. Той съобщи, че ще посети Китай през април следващата година. А след това ще приеме китайския лидер във Флорида.

#Доналд Тръмп #Китай #САЩ #търговска война #Си Дзинпин #среща

