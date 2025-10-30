Тръмп нареди незабавни ядрени тестове: Завръща ли се ядрената надпревара?

Американският президент Доналд Тръмп нареди на американската армия да възобнови незабавно изпитанията си на ядрени оръжия след 33-годишно прекъсване. Нареждането преобръща на 180 градуса водената от десетилетия американска политика по отношение на атомните бомби. То беше направено след успешни изпитания на оръжия с ядрено задвижване от страна на Русия. Излиза ли ядрената надпревара отново на преден план?

Минути преди срещата на Доналд Тръмп с китайския лидер Си Дзинпин един пост на американския президент в Трут Соушъл насочи вниманието на света в нова посока. Тръмп съобщи, че е инструктирал Пентагона да поднови тестовете на ядрени оръжия наравно с останалите държави. Незабавно. Той не даде повече подробности. Коментарът му по-късно на борда на Еър Форс Уан също беше кратък.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Имаме повече ядрени оръжия от всеки друг. Спряхме тестовете преди много години. Но тъй като другите провеждат изпитания, мисля, че е уместно и ние да го правим."

Тръмп не спомена конкретни имена, но нареждането му идва ден след като Русия обяви, че е провела успешни тестове на дистанционно насочвано суперторпедо с ядрен двигател, наречено "Посейдон". Наблюдатели описаха торпедото като различен клас оръжие за ответни действия, способно да предизвика радиоактивни вълни в океани, които да заличат цели крайбрежни градове. Миналата седмица Русия тества и "Буревестник" - крилата ракета с ядрено задвижване, която може да носи ядрени бойни глави на разстояние над 14 хиляди километра и според Русия може да пробие всяка защита. Москва реагира предпазливо, но твърдо на публикацията на Тръмп.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Ако някой се отклони от мораториума върху ядрените опити, Русия ще реагира съответно... Надяваме се, че президентът Тръмп е бил правилно информиран за тестовете на "Буревестник" и "Посейдон“. Те по никакъв начин не могат да бъдат разглеждани като ядрени."

Вашингтон преустановява изпитанията на ядрени оръжия през 1992 година, след разпадането на Съветския съюз и края на Студената война. Съединените щати разполагат с 5225 ядрени бойни глави. Русия има 5580, от които 1200 са изведени от употреба. Това е близо 90 процента от ядрения арсенал в света. Третата по сила ядрена държава е Китай с около 600 ядрени бойни глави, но според Пентагона до 2030 година този брой може да достигне 1000.