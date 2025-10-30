БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота

У нас
Снимка: Архив/БГНЕС
Задочен спор между лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски и депутатът от "Продължаваме Промяната" - "Демократична България" Бойко Рашков. Пеевски показа снимка на Рашков, с човек, за когото твърди, че е част от възникналото напрежение с автомобили в деня на изборите в Пазарджик. Минути по-късно Бойко Рашков отрече да познава въпросното лице.

Делян Пеевски, лидер на "ДПС - Ново начало": "Всичко е било перформънс, организиран от пуделите и пачките. Лицето от групата на Ярата. И какво направиха в Пазарджик - заловиха собствените си коли. Измамници!"

Бойко Рашков, депутат от "Продължаваме Промяната" - "Демократична България": "Нямам предства кой е този човек. Аз се здрависвах с много хора там, дори хората казаха този човек не ходи с охрана и аз викам аз не съм Пеевски, но това не е на записа. Аз не знам кой е този човек!"

Снимки: БГНЕС, архив

#задочен спор #бойко рашков #делян пеевски

