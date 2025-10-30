Протест и спор в Карлово: Общинският съвет гласува промяна на статута на терена за нов завод за барут

Проектът ще се реализира със 1 милиард евро инвестиция, а срещу него се организираха протести с призив за обществено обсъждане
В Карлово Общинският съвет гласува искането на ВМЗ да бъде променен статутът за терена, върху който се предполага, че ще бъде изграден новият завод за барут, съсобственост на ВМЗ - Сопот и на германската фирма "Райнметл". Договорът беше подписан преди ден в Министерския съвет. В изграждането на новия завод ще бъдат вложени 1 милиард евро, а в производството ще бъдат включени и 155-милиметрови артилерийски снаряди.
В момента земята е със статут на горска територия, тоест публична държавна собственост. Теренът е 518 декара. По време на гласуването в Общинския съвет бе организиран протест с искане да се проведе обществено обсъждане на проекта. Някои от протестиращите категорично се обявиха против изграждането на завод за барут. Народни представители от "Величие" и техни симпатизанти се опитаха да саботират приемането на докладната записка. Наложи се 10-минутна почивка и намеса на органите на реда. След това напрежението в залата беше потушено.
Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово: "На този етап не е необходимо обществено обсъждане, защото това е първоначален етап. Обществено обсъждане ще има на следващ етап, ако Министерство на земеделието приеме предложението на ВМЗ да се промени предназначението на земята от земеделска в такава за производствени цели."
Димитър Бабреков: "Сключват договори преди да са извършени екологични оценки, дали това производство би имало някакъв вид импакт върху околната среда. Не са питани гражданите, а се решава самосиндикално. Аз мисля, че това е нарушение на демократичните принципи."
"Не смятам, че така лесно може да се решава толкова важен въпрос. Решили горе, хоп, давайте в Карлово. Чакайте – ние живеем тука. Що не го направят в Банкя."