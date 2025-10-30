Протест и спор в Карлово: Общинският съвет гласува промяна на статута на терена за нов завод за барут

В Карлово Общинският съвет гласува искането на ВМЗ да бъде променен статутът за терена, върху който се предполага, че ще бъде изграден новият завод за барут, съсобственост на ВМЗ - Сопот и на германската фирма "Райнметл". Договорът беше подписан преди ден в Министерския съвет. В изграждането на новия завод ще бъдат вложени 1 милиард евро, а в производството ще бъдат включени и 155-милиметрови артилерийски снаряди.

В момента земята е със статут на горска територия, тоест публична държавна собственост. Теренът е 518 декара. По време на гласуването в Общинския съвет бе организиран протест с искане да се проведе обществено обсъждане на проекта. Някои от протестиращите категорично се обявиха против изграждането на завод за барут. Народни представители от "Величие" и техни симпатизанти се опитаха да саботират приемането на докладната записка. Наложи се 10-минутна почивка и намеса на органите на реда. След това напрежението в залата беше потушено.