БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Протест и спор в Карлово: Общинският съвет гласува промяна на статута на терена за нов завод за барут

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христозова
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази

Проектът ще се реализира със 1 милиард евро инвестиция, а срещу него се организираха протести с призив за обществено обсъждане

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Карлово Общинският съвет гласува искането на ВМЗ да бъде променен статутът за терена, върху който се предполага, че ще бъде изграден новият завод за барут, съсобственост на ВМЗ - Сопот и на германската фирма "Райнметл". Договорът беше подписан преди ден в Министерския съвет. В изграждането на новия завод ще бъдат вложени 1 милиард евро, а в производството ще бъдат включени и 155-милиметрови артилерийски снаряди.

В момента земята е със статут на горска територия, тоест публична държавна собственост. Теренът е 518 декара. По време на гласуването в Общинския съвет бе организиран протест с искане да се проведе обществено обсъждане на проекта. Някои от протестиращите категорично се обявиха против изграждането на завод за барут. Народни представители от "Величие" и техни симпатизанти се опитаха да саботират приемането на докладната записка. Наложи се 10-минутна почивка и намеса на органите на реда. След това напрежението в залата беше потушено.

Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово: "На този етап не е необходимо обществено обсъждане, защото това е първоначален етап. Обществено обсъждане ще има на следващ етап, ако Министерство на земеделието приеме предложението на ВМЗ да се промени предназначението на земята от земеделска в такава за производствени цели."

Димитър Бабреков: "Сключват договори преди да са извършени екологични оценки, дали това производство би имало някакъв вид импакт върху околната среда. Не са питани гражданите, а се решава самосиндикално. Аз мисля, че това е нарушение на демократичните принципи."

"Не смятам, че така лесно може да се решава толкова важен въпрос. Решили горе, хоп, давайте в Карлово. Чакайте – ние живеем тука. Що не го направят в Банкя."

#"Райнметал" # ВМЗ-Сопот #карлово

Последвайте ни

ТОП 24

18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
1
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
3
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи, поругали Мемориала на Холокоста
4
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи,...
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
5
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо...
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
6
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Регионални

Двама мъже с обвинение за телефонна измама за 55 000 лева
Двама мъже с обвинение за телефонна измама за 55 000 лева
"Четящ автобус" тръгва из Варна в навечерието на Деня на народните будители "Четящ автобус" тръгва из Варна в навечерието на Деня на народните будители
Чете се за: 00:37 мин.
Автогарата в Перник е обявена за продажба, сочи справка в портала на НАП Автогарата в Перник е обявена за продажба, сочи справка в портала на НАП
Чете се за: 01:35 мин.
В Сливен задържаха мъж за опасно шофиране и дрифт, избягал и от полицейска проверка В Сливен задържаха мъж за опасно шофиране и дрифт, избягал и от полицейска проверка
Чете се за: 01:17 мин.
Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да има ваксинации Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да има ваксинации
Чете се за: 02:52 мин.
Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души
Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Апелативният съд в Бургас потвърди доживотната присъда на Станимир Рагевски Апелативният съд в Бургас потвърди доживотната присъда на Станимир Рагевски
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Напусна ни Иван Тенев Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха и за какво се разбраха Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха и за какво се разбраха
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ