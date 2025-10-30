САЩ частично изтегля контингента си от Румъния

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По света
От НАТО потвърдиха, но казаха, че то не е нещо необичайно

Съединените щати планират да намалят броя на военните си на източния фланг на Европейския съюз и вече са уведомили Румъния, че ще изтеглят до 1000 военни от военновъздушната база "Михаил Когълничану" в Констанца.


Според румънския министър на отбраната Йонуц Мощяну, бригадата, която ще бъде изтеглена има "елементи" в България, Румъния, Словакия и Унгария.

От командването на американската армия в Европа заявиха, че това не е американско изтегляне от Европа, нито сигнал за по-слаб ангажимент към НАТО и член 5-и.

От НАТО потвърдиха за изтеглянето, но казаха, че то не е нещо необичайно и броят на американските военни на континента остава по-голям отколкото преди войната в Украйна.

Йонуц Мощяну, министър на отбраната на Румъния:
Около 1000 американски войници ще останат в Румъния. Те ще продължат да възпират всякакви заплахи и ще бъдат гаранция за ангажимента на Съединените щати към регионалната сигурност. Стратегическите способности остават непроменени.

