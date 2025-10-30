КНСБ: Готови сме на протести, ако минималната работна заплата остане така

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
У нас
Синдикатите критикуват, че е кратък срокът за запознаване с цялата финансова рамка на държавата

Синдикатите организират предупредителен протест. Любослав Костов от КНСБ каза в "Денят започва", че ако параметрите на бюджета останат с по-ниски нива на минималната работна заплата са готови на активни протестни действия.

Той коментира, че кратките срокове, които ще имат, за да се запознаят с цялата финансова рамка на държавата затрудняват всички заинтересовани да коментират адекватно. Според него приемането на по-ниската минимална работна заплата е нарушение на Закона и ще остане трайна, а не временна мярка.

По думите му отделянето на средната от минималната заплата ще доведе до по-сериозни разлики в рамките на следващите 2-3 години, което ще е в ущърб на най-бедните. Според предварителните данни, които изтекоха, минималната работна заплата ще е с 15 евро по-ниска от предвидената по закон - 605 евро вместо 620.

Любослав Костов, КНСБ: "100 милиарда за разходите в бюджета, тези 30 лева, които сега икономисват, са около 100-120 милиона лева, което е 0,1% от всички разходи, на брутния вътрешни продукти е 0,05% - кантара не го лови. Чистка аргументация тук няма като отговор, по-скоро някакво политическо решение, но не можеш да развързваш минималната и да оставаш всички останали."

#минимална работна заплата #КНСБ #протести #новини в Метрото

