КНСБ: Готови сме на протести, ако минималната работна заплата остане така

Синдикатите организират предупредителен протест. Любослав Костов от КНСБ каза в "Денят започва", че ако параметрите на бюджета останат с по-ниски нива на минималната работна заплата са готови на активни протестни действия.



Той коментира, че кратките срокове, които ще имат, за да се запознаят с цялата финансова рамка на държавата затрудняват всички заинтересовани да коментират адекватно. Според него приемането на по-ниската минимална работна заплата е нарушение на Закона и ще остане трайна, а не временна мярка.

По думите му отделянето на средната от минималната заплата ще доведе до по-сериозни разлики в рамките на следващите 2-3 години, което ще е в ущърб на най-бедните. Според предварителните данни, които изтекоха, минималната работна заплата ще е с 15 евро по-ниска от предвидената по закон - 605 евро вместо 620.