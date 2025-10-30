Изобретателни в контрабандата: Златни накити за над 223 хиляди лева бяха скрити в кисело мляко

Над килограм контрабандни бижута, скрити в кофа с кисело мляко, откриха митничарите на ГКПП Капитан Андреево.

Златните накити за над 223 хиляди лева са намерени в автобус, влязъл в страната от Турция.

Още за изобретателността на контрабандистите и усилията на митничарите да пресекат нелегалния пренос на стоки?

За случая в "Денят започва" разказа Красимир Чапкънов, който е началник на Оперативно звено на МП-"Капитан Андреево".

"Накара ни да отворим кофата с киселото мляко, защото беше голяма, а и са забранени хранителните продукти да бъдат внасяни в България и Европа. И отвътре са се подавали безцветни пликове с жълт метал. След установяване на метала се разбира, че са златни накити".

Златото е иззето в ползата на държавата. Образувано е досъдебно производство. Нарушителят е пуснат под парична гаранция от 2000 лева. Чапкънов разказа, че златни накити са намирани и в перилни препарати, омекотители. Уточни, че по-големите количества се укриват в тайници и във фабрични кухини на МПС-тата.

