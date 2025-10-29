БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Златни накити, укрити в кисело мляко, откриха митничари на "Капитан Андреево"

Експертизата сочи, че всички изделия са от 14-каратово злато и са на стойност над 220 000 лева

Златни накити, укрити в кисело мляко, откриха митничари на "Капитан Андреево"
Златни накити за 223 475 лева, укрити в кисело мляко, задържаха митническите служители при проверка на личен багаж на пътник в автобус, влизащ в страната от Турция.

На 27 октомври 2025 г., около полунощ, на пункта пристига автобус с пловдивска регистрация. В автобуса, управляван от български гражданин, пътували и 13 пътници от Турция за България. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. При огледа на пътническия салон на една от седалките се установява, че има оставени две полиетиленови чанти, съдържащи хранителни продукти, сред които и 5 кг кисело мляко в пластмасова кофа с капак. След отваряне на капака митническият служител установява, че в млякото са потопени 7 прозрачни опаковки, съдържащи изделия от жълт метал, сред които синджири, медальони, гривни, пръстени, колиета, обици, малка корона и вратовръзка. Според извършената експертиза от вещо лице всички изделия са от 14-каратово злато с общо тегло 1241,53 грама на стойност 223 475,40 лева (114 261,16 евро).

В хода на проверката се установява, че златните накити са собственост на един от пътниците – български гражданин, на 50 години.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор на ТД Митница Бургас под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково.

На обвиняемия е взета мярка за неотклонение "гаранция в пари" в размер на 2000 лева, както и мярка за процесуална принуда "забрана да напуска пределите на Република България".

