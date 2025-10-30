БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Слънчев четвъртък със сутрешни мъгли

Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°

Снимка: Татяна Добролюбова
В сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат предимно между 1° и 6°, малко по-ниски в котловините, където ще има условия за слана. В София минималната температура ще бъде около 2°.

Ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд на места в низините и котловините все още ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб, в Североизточна България - умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 17°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с намалена видимост. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, по южното крайбрежие ще е предимно слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат 18° - 19°. Температурата на морската вода е 17° - 18°, на север от нос Калиакра – 15°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, а на 2000 метра – около 10°.

През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево и почти тихо. Ще има разкъсана висока облачност, а в нощните часове и рано сутринта в низините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност, на повече места и по-трайна в неделя и понеделник.

Минималните температури ще се повишат слабо и ще са предимно между 3° и 8°, а максималните ще бъдат между 17° и 22°, по-ниски в местата с трайна мъгла.

