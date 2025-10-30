Проевропейската либерална партия печели в Нидерландия

Проевропейската центристка партия "Де 66" печели вота, според данните от екзитпол в Нидерландия.



За формацията с лидер Роб Йетен ще има 27 мандата в 150 местната Долна камара. След нея се нарежда крайнодясната популистка "Партия на свободата" на Герт Вилдерс с 25 депутати, следвана от Народната партия за свобода и демокрация – с 23.

Въпреки че резултатите са много близки, Герт Вилдер, чиято партия спечели миналите избори, вече призна победата на "Де 66" - първата в историята на формацията.

Това не са окончателните резултати, но е ясно, че има сериозен отлив от крайнодесните идеи, коментират анализатори.

Нидерландия отново ще се управлява от коалиция, но без партията на Вилдерс, защото останалите партии заявиха в кампанията, че няма да се коалират с него.