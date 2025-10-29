Изборен уют: Гласуваш в избирателна секция в хола на къща в Марле, след това ти предлагат кафе

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По света
Избирателната секция е известна като най-малката в Нидерландия, ползва се от 1948 година

В населеното място Марле, провинция Оверайсел, гласуването на парламентарните избори в Нидерландия днес се провежда на необичайно място, предаде националната новинарска агенция АНП.

В селото на западния бряг на река Айзел е открита избирателна секция в хола на Вим Вестерхоф, за да не се налага на избирателите да пресичат реката.

Избирателната секция е известна като най-малката в страната.

Около 12.00 ч. българско време според Вестерхоф е имало много желаещи да гласуват.

"Сега е много натоварено. Вътре има около девет души, но за щастие никой не чака. Всеки, който иска, получава чаша кафе, на което всички разчитат", каза Вестерхоф.

Мъжът, чиято къща е използвана като избирателна секция от 1948 г., вижда все повече избиратели от други общини да влизат в хола му през последните години и затова очаква и тази година избирателната активност да надхвърли 100%.

"Това се дължи на факта, че по време на последните избори излъчиха репортаж по темата по радио Вероника. Тогава хората си казват: трябва да мина оттам. Тази сутрин вече имаше един гласоподавател, който идва чак от Нарден, провинция Северна Холандия", добави Вестерхоф.

#хол #Нидерланция #изборна секция #избори

