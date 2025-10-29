БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:52 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

САЩ премахнаха санкциите срещу босненския сръбски лидер Милорад Додик

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

От санкционния списък са премахнати също членове на семейството на Додик, негови фирми и близки сътрудници

централната избирателна комисия босна херцеговина прекрати мандата президента република сръбска милорад додик
Слушай новината

Съединените щати премахнаха санкциите срещу босненския сръбски лидер Милорад Додик.

От санкционния списък са премахнати също членове на семейството на Додик, негови фирми и близки сътрудници.

Това решение е свързано с неофициално споразумение между отстранения от длъжност президент на босненската Република Сръбска и новата американска администрация.

То представлява значителна промяна в политиката на Вашингтон за санкции спрямо Босна и Херцеговина.

Додик е известен с проруските си и националистически позиции.

Той беше под американски санкции от 2017 година за възпрепятстване на прилагането на Дейтънското мирно споразумение и за корупция.



#Доналд Тръмп #САЩ #санкции #Милорад Додик

Последвайте ни

ТОП 24

Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
1
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
2
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
3
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
4
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо...
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
5
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи, поругали Мемориала на Холокоста
6
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи,...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: САЩ и Канада

Тръмп в Южна Корея: Споразумение за инвестиции между Сеул и Вашингтон
Тръмп в Южна Корея: Споразумение за инвестиции между Сеул и Вашингтон
Сенатът на САЩ не постигна съгласие за смяната на часовото време Сенатът на САЩ не постигна съгласие за смяната на часовото време
Чете се за: 02:10 мин.
Тръмп в Южна Корея: "Ще печелим, печелим, печелим заедно като никога досега" Тръмп в Южна Корея: "Ще печелим, печелим, печелим заедно като никога досега"
Чете се за: 03:57 мин.
Тръмп пристигна в Южна Корея, утре се среща със Си Дзинпин Тръмп пристигна в Южна Корея, утре се среща със Си Дзинпин
Чете се за: 01:02 мин.
САЩ с нови удари в Тихия океан - ликвидирани са 4 лодки САЩ с нови удари в Тихия океан - ликвидирани са 4 лодки
Чете се за: 00:55 мин.
"Доверените партньори" на САЩ: Тръмп подписа с Япония споразумение за редкоземните минерали "Доверените партньори" на САЩ: Тръмп подписа с Япония споразумение за редкоземните минерали
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на Народното събрание (ОБЗОР)
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на...
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
Бюджет 2026: Спорове в парламента преди внасянето на законопроекта Бюджет 2026: Спорове в парламента преди внасянето на законопроекта
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор 18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Сигнали за силна и задушлива миризма на нефт в Бургас
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Българи в сърцето на ЕЦБ – България с равен глас в еврозоната...
Чете се за: 04:02 мин.
Политика
Двамата мъже, арестувани за обира в Лувъра, са признали частично...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ