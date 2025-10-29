Това обяви вицепрезидентът Илияна Йотова, беше представен и сборникът "Азбука. Език. Идентичност"
Трети Международен форум на кирилицата ще се проведе през март 2027 година. Това обяви днес в Гербовата зала на президентската институция вицепрезидентът Илияна Йотова.
Беше представен и сборникът "Азбука. Език. Идентичност".
Той съдържа докладите от втория международен форум на кирилицата, проведен през 2024 година.
Тогава в София и Пловдив над 30 учени-слависти от 11 държави дискутираха значението на славянското наследство, неговото опазване и разпространение в съвременния свят.
При представянето на сборника днес присъстваха част от авторите на доклади, посланици и учени.
"Ние през изминалата календарна година продължихме със своята амбиция. Независимо от всичко, което ни заобикаля, независимо от този устрем към формулите и алгоритмите, да говорим за букви, да говорим за книжовност, да говорим за писменост и да говорим за култура. Това е, което свързва хората, което ги прави човеци", заяви вицепрезидентът Илияна Йотова.