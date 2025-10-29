Трети Международен форум на кирилицата ще се проведе през март 2027 година. Това обяви днес в Гербовата зала на президентската институция вицепрезидентът Илияна Йотова.



Беше представен и сборникът "Азбука. Език. Идентичност".

Той съдържа докладите от втория международен форум на кирилицата, проведен през 2024 година.

Тогава в София и Пловдив над 30 учени-слависти от 11 държави дискутираха значението на славянското наследство, неговото опазване и разпространение в съвременния свят.

При представянето на сборника днес присъстваха част от авторите на доклади, посланици и учени.