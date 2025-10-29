БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Много слънце и по-високи температури през следващите дни

от БНТ
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Снимка: Татяна Добролюбова
Много слънчеви часове ще има в близките дни. Ще продължи и повишението при температурите, при което ще изпратим октомври и ще посрещнем ноември с по-топло от обичайното за сезона време. Днес максималните температури са от 17° в София до 23° в Ловеч, Велико Търново и Видин, а на Мусала - почти градус над нулата.

Утре максималните температури в повечето райони ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 17°, на морския бряг – 18-19°. В часовете преди обяд отново ще има мъгли, но през деня в цялата страна ще бъде слънчево. Сутринта отново ще има температури около нулата и условия за слани, но в по-голямата част от страната. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, традиционно по-високи по Черноморието - между 9° и 14°.

Слънчево, но ветровито ще бъде и утре на морския бряг, повече по северното крайбрежие. Вълнението на морето ще бъде слабо, а температурата на морската вода е от 15° до 18°.

Още един ден с много добри условия за туризъм в планините - слънчево време и умерен югозападен вятър. Повишение на температурите предстои и в планините утре, но по високите части има снежна покривка.

Продължава затоплянето и на Балканите. В по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево, с изключение на крайните северозападни райони, където за пореден ден ще вали. Интензивни и значителни по количество валежи се очакват на Апенините, където температурите също ще се повишават. Ще вали и в Германия, и на Скандинавския полуостров.

У нас, в близките дни ще се задържи слънчево, на места със сутрешни мъгли. Температурите ще продължат да се повишават и минималните в повечето райони ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 18° и 23°. Повече облаци ще има в неделя и понеделник, когато и мъглите ще стават все по-трайни и дневните температури там ще остават съществено по-ниски.

#сутрешни мъгли #предимно слънчево време #времето #прогноза за времето

