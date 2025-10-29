Сигнали за силна и задушлива миризма на нефт в Бургас

Жители на Бургас подават серия от сигнали за силни нефтени миризми в различни части на града. Част от хората ги свързват с операциите по претоварване на нефт.

По наредба от началото на месец юли те трябва да се извършват на над 35 километра от брега, но оказва се танкерите застават по-близо.

Вече две седмици Благомира усеща силни нефтени миризми и изпраща сигнали до институциите, включително и до медиата ни.

"Събота и неделя беше толкова силна, че влизаше през дограмата. Аз имам малко дете и просто е ужасно чувството да не знаеш какво да направиш", коментира Благомира Благоева.

Според нея причината са операциите по претоварване на нефт в морето.

"Всеки може да види в приложението Vesselfinder два кораба, които са съвсем близо един до друг, успоредно разположени, които няма какво друго да правят, освен да прехвърлят гориво. Това може да се види, че се случва на 11 километра от Бургас", допълни Благомира Благоева.

От "Морска администрация" твърдят, че забраната се спазва, но при лошо време скъсяват дистанцията.

"Миналата седмица си спомняте времената бяха лоши. Състоянието на морето те го обявиха - имаше сериозно вълнение и аз лично твърдя и предпочитам да поема риск да предизвикам дискомфорт у някого, отколкото да рискуваме да направим по-голяма щета - замърсяване, сблъскване, скъсване на шланг и т.н.", заяви инж. Живко Петров, директор на "Морска администрация" - Бургас.

Според "Морска администрация" причината за миризмите не идва от самата операция, а е реакция на товара при рязка смяна на температурите.

"Сега сутрин е да кажем 6-7-8 градуса, а по обяд става 20. Това нещо предизвиква нагряване на танкера и респективно на товара. Всеки нефт се изпарява при това положение и дава газове. Когато тези газове стигнат определено налягане от гледна точка на безопасност така е конструиран танкерът, че те излизат", коментира инж. Живко Петров, директор на "Морска администрация" - Бургас.

От "Морска администрация" уверяват, че контролът е постоянен.

"Периодично извършваме проверка на танкерите с наш катер и с наши специалисти, които са инспектори по Държавен пристанищен контрол. През цялото време на операцията на борда има супервайзър, която е холандска компания, която следи именно операциите STS", добави инж. Живко Петров, директор на "Морска администрация" - Бургас.

Регионалната екоинспекция е получила шест сигнала за неприятни миризми през последната седмица.

"Лабораториите, които установяват наличие на допустими норми вещества във въздуха, не са установили превишаване на нормите. Така че всъщност миризмата е неприятна, няма данни тя да бъде опасна", заяви Павел Маринов, директор на РИОСВ - Бургас.

Миризмите обаче не подлежат на техническо измерване.

"Мобилни станции има, но те не са снабдени с техника, която да установява миризма и концентрация на тази миризма. Няма такава технология", каза още Павел Маринов, директор на РИОСВ - Бургас.

По отношение на самото гориво отново става ясно, че то не е руско.