Журналистът на БНТ Моника Симеонова получи приза "Вера Маринова" в категория коментар

Поредно признание за спортната дирекция на БНТ. Журналистът Моника Симеонова беше удостоена с приза "Вера Маринова" в категория коментар.

Минути след като получи наградата, тя сподели емоциите си пред камерата на БНТ.

"Много съм щастлива. За мен това е една сбъдната мечта, чест, отговорност и вдъхновение за любовта към художествената гимнастика. Тази награда не е само за мен, тя е за БНТ, за колегите ми от дирекция "Спорт" и съм много щастлива", сподели коментаторът на турнирите по художествена гимнастика, излъчвани в ефира на БНТ.

Журналистът от "24 часа" Найден Тодоров е първият носител на приз "Вера Маринова", учреден от Българска федерация художествена гимнастика (БФХГ) и носещ името на голямата спортна журналистка.

Кметът на София Васил Терзиев, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, ректорът на НСА "Васил Левски" проф. Красимир Петков, президентът на БФХГ Илиана Раева, вицепрезидентът на централата Невяна Владинова и много други официални лица присъстваха на церемонията.

Найден Тодоров е победител в раздел "печатни медии" и взе големия приз, който му беше връчен лично от Вера Маринова. В категория "новини" беше отличена Кръстина Иванова (БНР), в категория "интервю" Светослав Иванов (БТВ), в категория "есе" Анелия Донева, категория "коментар" Моника Симеонова (БНТ) и категория "подкаст" Лаура Траатс.

Приз "Вера Маринова" ще бъде ежегодна лична награда за най-въздействащо, компетентно и обективно отразяване на художествената гимнастика в България. Тази награда е основана по идея на БФХГ под патронажа и с името на Вера Маринова с цел популяризиране на художествената гимнастика чрез налагане на високи стандарти в отразяването на най-значимите състезания, събития и процеси през годината.

Вижте цялото интервю във видеото.