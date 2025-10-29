БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:52 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

Журналистът на БНТ Моника Симеонова получи приза "Вера Маринова" в категория коментар

від БНТ , Репортер: Борил Гочев
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Минути след като получи наградата, тя сподели емоциите си пред камерата на БНТ.

представяме моника симеонова новото лице спортната дирекция бнт
Слушай новината

Поредно признание за спортната дирекция на БНТ. Журналистът Моника Симеонова беше удостоена с приза "Вера Маринова" в категория коментар.

Минути след като получи наградата, тя сподели емоциите си пред камерата на БНТ.

"Много съм щастлива. За мен това е една сбъдната мечта, чест, отговорност и вдъхновение за любовта към художествената гимнастика. Тази награда не е само за мен, тя е за БНТ, за колегите ми от дирекция "Спорт" и съм много щастлива", сподели коментаторът на турнирите по художествена гимнастика, излъчвани в ефира на БНТ.

Журналистът от "24 часа" Найден Тодоров е първият носител на приз "Вера Маринова", учреден от Българска федерация художествена гимнастика (БФХГ) и носещ името на голямата спортна журналистка.

Кметът на София Васил Терзиев, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, ректорът на НСА "Васил Левски" проф. Красимир Петков, президентът на БФХГ Илиана Раева, вицепрезидентът на централата Невяна Владинова и много други официални лица присъстваха на церемонията.

Найден Тодоров е победител в раздел "печатни медии" и взе големия приз, който му беше връчен лично от Вера Маринова. В категория "новини" беше отличена Кръстина Иванова (БНР), в категория "интервю" Светослав Иванов (БТВ), в категория "есе" Анелия Донева, категория "коментар" Моника Симеонова (БНТ) и категория "подкаст" Лаура Траатс.

Приз "Вера Маринова" ще бъде ежегодна лична награда за най-въздействащо, компетентно и обективно отразяване на художествената гимнастика в България. Тази награда е основана по идея на БФХГ под патронажа и с името на Вера Маринова с цел популяризиране на художествената гимнастика чрез налагане на високи стандарти в отразяването на най-значимите състезания, събития и процеси през годината.

Вижте цялото интервю във видеото.

Спортни новини 29.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 29.10.2025 г., 20:50 ч.
Светът отбелязва 100 дни до началото на Зимните олимпийски игри Светът отбелязва 100 дни до началото на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 02:55 мин.
Спортни новини 29.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 29.10.2025 г., 12:25 ч.
Кипърската връзка в първия олимпийски медал на Мария Гроздева Кипърската връзка в първия олимпийски медал на Мария Гроздева
Чете се за: 02:52 мин.
Спортни новини 29.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 29.10.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 28.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 28.10.2025 г., 20:50 ч.

Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на Народното събрание (ОБЗОР)
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на...
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
Бюджет 2026: Спорове в парламента преди внасянето на законопроекта Бюджет 2026: Спорове в парламента преди внасянето на законопроекта
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор 18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Сигнали за силна и задушлива миризма на нефт в Бургас
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Българи в сърцето на ЕЦБ – България с равен глас в еврозоната...
Чете се за: 04:02 мин.
Политика
Двамата мъже, арестувани за обира в Лувъра, са признали частично...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
