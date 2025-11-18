Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"

На косъм от фатален инцидент на автомагистрала "Тракия“ се разминаха петима души от Пловдив, сред които две деца и бременна жена. Докато се прибирали от София към Пловдив, в платното за Бургас срещу тях в скоростната лента изскочил автомобил. Оказва се, че в тази ситуация са били десетки други водачи, които били на аутобана в този час.

Десетки граждани звънят разтревожени на телефон 112 за автомобил, който се движи в насрещното платно по автомагистрала „Тракия“ снощи около 20 часа.

"Нормално си шофирахме, 100–110 км по магистралата, изведнъж гъста мъгла и гледам колите отбиват вдясно и срещу мен едни фарове. Подадох сигнал, човекът си продължава, нещо страшно", каза Васил Борисов. "Ако имаше друга кола и не можехме да се преместим вдясно, щеше да е фатално. Имаше две деца в колата, моята приятелка е бременна. Три деца щяха ей така да си отидат", коментира Александра Чаушева.

Зад автомобила на Васил се движели тир и автобус. Всички те предприемат рязка маневра, за да избегнат челен удар с насрещно движещия се автомобил. Шофьорът, жител на село Калугерово, на 70 години - объркал посоките и вместо да се включи в движението в платното за София, тръгнал срещу потока от коли, пътуващи за Бургас.

"Критична ситуация, която за радост се размина без пострадали и без жертви благодарение на адекватната и бърза намеса на автопатрул от сектор „Пътна полиция“, който по това време обслужва АМ „Тракия“. Незабавно бяха предприети действия за безопасното настигане и спиране на опасния шофьор. Колегите осъществиха контакт и с друга областна дирекция на МВР - София, така че, ако се наложи, движението и оттам да бъде спряно, за да може той да бъде задържан безопасно", каза Мирослав Стоянов – говорител на ОД на МВР Пазарджик.

В продължение на няколко километра патрули придружават нарушителя до отбивката на пътен възел Церово. Веднага му е отнета книжката и е придружен до дома си. А зрителите, които са попаднали в рисковата ситуация, искат законови промени.

"Трябва да има промяна в закона - за по-възрастни шофьори примерно психотест да се минава всяка година, допълнителни проверовъчни изпити за реакции", призова Васил Борисов.

От миналата година на европейско ниво е приета препоръка да се въведе по-строг контрол при подновяването на шофьорски книжки на водачи над 65 години, както и психотестове на по-кратък период от време. Всяка държава-членка трябва да го въведе в националното си законодателство. В България все още не е приета подобна регулация.