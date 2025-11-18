БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

Съдът оправда Лена Бориславова по делото за документна измама

Иво Никодимов
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Съдът оправда Лена Бориславова по делото за документна измама
Снимка: БТА
Софийският районен съд оправда народният представител Лена Бориславова, обвинена, че в периода от 13.05.2021 г. до 14.05.2021 г. в София при условията на продължавано престъпление с две деяния съзнателно се ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че подписите на документите са положени от членове на сдружение, а действително не били положени от тях.

Пред съда Бориславова обясни по-рано, че сдружението „Да запазим Корал“ е с идеална цел и работи за опазването на плаж Корал, за да остане свободен от застрояване. Участието в него не е свързано с упражняване на властов или финансов ресурс - членовете основно допринасят с енергия и личен труд. По думите ѝ, според устава членството се прекратява с едностранно изявление и няма изискване то да бъде гласувано. Тя подчерта, че не е извършила деянието, в което е обвинена, и не е съществувала причина подобно действие да бъде извършено от когото и да било.

#документна измама #Лена Бориславова #дело

