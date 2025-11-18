БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сестрите Макуга, които се борят за място на Зимните олимпийски игри в три различни дисциплини

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Саманта, Лорън и Али се надяват да представят САЩ на Игрите в Милано и Кортина-Дампецо.

Лорън Макуга
Снимка: БГНЕС
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Три сестри от САЩ се борят за място на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина-Дампецо, при това в три отделни дисциплини.

Силният състезателен дух и изявеното още от ранна детска възраст съперничество между сестрите Макуга принуждава родителите им да вземат крайни мерки. Редица безобидни наглед игри като Монополи и морски шах били забранени, защото се превръщали в яростно съревнование между момичетата.

Родени и израснали в Парк Сити в щата Юта, трите сестри биват насочени от родителите си към зимните спортове, където да изразходват енергията си, а състезателният им дух бързо ги води и до успехи.

Днес най-голямата, 24-годишната Сам е посветила живота си на адреналина и ще се бори за квота в ски скока. 23-годишната Лорън е една от американските надежди в алпийските ски, а най-малката Али, която е на 22 години, е насочила усилията си към фристайл ските в дисциплината "бабуни". През 2023 г. FIS я определя за новобранец на годината.

Любопитен факт е, че ако трите сестри успеят да се класират за Игрите, ще се състезават на три различни локации и няма да могат да се подкрепят така както са свикнали.

Вижте повече по темата във видеото.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
1
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
2
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
4
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
5
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
6
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Видео

Доналд Тръмп стартира процедура за ускорено издаване на визи за притежатели на билети за Мондиал 2026
Доналд Тръмп стартира процедура за ускорено издаване на визи за притежатели на билети за Мондиал 2026
Спортни новини 18.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 18.11.2025 г., 12:25 ч.
Александър Димитров: Рано или късно ще спрем да губим и ще започнем да печелим Александър Димитров: Рано или късно ще спрем да губим и ще започнем да печелим
Чете се за: 01:20 мин.
Вили Саньол: Стори ми се, че тимът на България бе по-стабилен срещу Испания и Турция Вили Саньол: Стори ми се, че тимът на България бе по-стабилен срещу Испания и Турция
Чете се за: 01:52 мин.
Гледайте мача България - Грузия НА ЖИВО по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте мача България - Грузия НА ЖИВО по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:32 мин.
Спортни новини 18.11.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 18.11.2025 г., 06:30 ч.

Водещи новини

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак полицията в Пазарджик Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак полицията в Пазарджик
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Опасност за шофьорите: Тунел "Дупница" на главния път...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Бюджет 2026 влиза в НС: Парламентарните комисии обсъждат план-сметката
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Предлагат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Кеймбриджкият речник избра думата на годината - коя е тя?
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ