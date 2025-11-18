Доналд Тръмп стартира процедура за ускорено издаване на визи за притежатели на билети за Мондиал 2026

Президентът на ФИФА Джани Инфантино гостува на президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом, за да обсъдят детайли около провеждането на световното първенство догодина.

Администрацията на Тръмп обяви нова инициатива за чужденците, пътуващи до САЩ за световното първенство, която ще им позволи да получат интервюта за визи по-бързо. Наречена "ФИФА пропуск", тя ще позволи на тези, които са закупили билети за световното първенство чрез ФИФА, да получат ускорени срещи за виза.

От Белия дом продължават да балансират твърдата позиция на президента Доналд Тръмп по отношение на миграцията с притока на глобални пътници за футболния турнир. Тръмп заяви, че силно насърчава пътуващите до САЩ за световното първенство да кандидатстват за визи веднага. Държавният секретар Марко Рубио пък обясни, че администрацията е изпратила над 400 допълнителни консулски служители по целият свят, за да се справи с търсенето на визи и че в около 80% от света пътуващите до САЩ могат да получат част за виза в рамките на 60 дни.

Домакините на световните финали очакват сериозни печалби от движението на публиката между Канада, САЩ и Мексико, но създава американски визов проблем. Разликата от 1994 г. и 2026 г. е домакинството на трите държави с различна законова уредба.

Вижте подробности по темата във видеото.