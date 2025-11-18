БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Димитров: Рано или късно ще спрем да губим и ще започнем да печелим

Репортер: Стефан Георгиев
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Селекционерът на България цели да изгради ядро, което да представлява гръбнака на отбора.

Александър Димитров: Рано или късно ще спрем да губим и ще започнем да печелим
Селекционерът на България Александър Димитров е уверен, че националите подобряват представянията си и добрите резултати са на хоризонта.

Гледайте България - Грузия от 21:45 часа пряко по БНТ 1 и БНТ 3 и на нашия сайт. Студийната програма започва в 21:00 часа.

"Има положителна нотка в играта, която показахме. Искаме резултати и игра и работим за това нещо. Този отбор, рано или късно, ще спре да губи и ще започне да печели", сподели той в интервю за БНТ.

Треньорът цели да изгради ядро, което да представлява гръбнака на отбора.

"Една от целите е да направим ядро. Ще видите ядро от състезатели в мача с Грузия. Покрай него ще видите други, с които да правим ротация. Положението не е много ОК, заради контузените състезатели. Поради това нещо се наложиха и ротации в първия мач. Ще определим състава за мача с Грузия след тренировката. Чака ни тежък терен и лошо време. Трябва да изберем най-добре подготвените играчи", допълни наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото.

