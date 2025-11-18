БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Угасен е пожарът на кораба край Измаил след руската атака с дронове

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Опасността от голяма експлозия, която би могла да помете всичко в радиус от 5 километра, вече е отстранена

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Угасен е пожарът на кораба, натоварен с 4 хиляди и 500 тона втечнен пропан-бутан в украинското дунавско пристанище Измаил.

Според властите опасността от голяма експлозия, която би могла да помете всичко в радиус от 5 километра, вече е отстранена.

Турският кораб "Оринда" беше ударен от руски дрон в нощта срещу понеделник, докато е разтоварвал втечнен пропан-бутан на пристанището.

Поради големия риск, вчера Румъния евакуира двете най-близки села на отсрещния бряг на Дунава.

Властите в Букурещ съобщиха, че тази сутрин са позволили на жителите на по-далечното село, да се върнат по домовете си.

Автор: Стилиян Деянов

#атака с руски дронове #Измаил

