Угасен е пожарът на кораба край Измаил след руската атака с дронове

Опасността от голяма експлозия, която би могла да помете всичко в радиус от 5 километра, вече е отстранена
Угасен е пожарът на кораба, натоварен с 4 хиляди и 500 тона втечнен пропан-бутан в украинското дунавско пристанище Измаил.
Според властите опасността от голяма експлозия, която би могла да помете всичко в радиус от 5 километра, вече е отстранена.
Турският кораб "Оринда" беше ударен от руски дрон в нощта срещу понеделник, докато е разтоварвал втечнен пропан-бутан на пристанището.
Поради големия риск, вчера Румъния евакуира двете най-близки села на отсрещния бряг на Дунава.
Властите в Букурещ съобщиха, че тази сутрин са позволили на жителите на по-далечното село, да се върнат по домовете си.
Автор: Стилиян Деянов