Угасен е пожарът на кораба край Измаил след руската атака с дронове

Угасен е пожарът на кораба, натоварен с 4 хиляди и 500 тона втечнен пропан-бутан в украинското дунавско пристанище Измаил.



Според властите опасността от голяма експлозия, която би могла да помете всичко в радиус от 5 километра, вече е отстранена.

Турският кораб "Оринда" беше ударен от руски дрон в нощта срещу понеделник, докато е разтоварвал втечнен пропан-бутан на пристанището.

Поради големия риск, вчера Румъния евакуира двете най-близки села на отсрещния бряг на Дунава.

Властите в Букурещ съобщиха, че тази сутрин са позволили на жителите на по-далечното село, да се върнат по домовете си.

Автор: Стилиян Деянов