ИЗВЕСТИЯ

За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове

По света
Дрон е поразил кораб, натоварен с пропан-бутан в Черно море

преговорите мир украйна споразумение безопасно корабоплаване черно море
Снимка: илюстративна
Евакуация в Румъния заради среднощна руска атака с дронове срещу намиращия се в близост украински град Измаил.

Най-малко 15 души са евакуирани в румънското село Плауру, област Тулча, след като дрон е поразил кораб, натоварен с пропан-бутан в Черно море.

Мярката е превантивна, но хората са предупредени да следват препоръките на румънските власти. Корабоплаването в района на експлозията е преустановено.

Над 20 руски дрона бяха изстреляни от акваторията на Черно море към Измаил през изминалата нощ. В града с часове са отеквали експлозии.

