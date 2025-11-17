Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове

Евакуация в Румъния заради среднощна руска атака с дронове срещу намиращия се в близост украински град Измаил.

Най-малко 15 души са евакуирани в румънското село Плауру, област Тулча, след като дрон е поразил кораб, натоварен с пропан-бутан в Черно море.

Мярката е превантивна, но хората са предупредени да следват препоръките на румънските власти. Корабоплаването в района на експлозията е преустановено.

Над 20 руски дрона бяха изстреляни от акваторията на Черно море към Измаил през изминалата нощ. В града с часове са отеквали експлозии.