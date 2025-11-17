БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Две села в Румъния са евакуирани заради руската атака с дронове

Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Две села в Румъния бяха евакуирани превантивно заради руска атака с дронове. Поразен е кораб в района, натоварен с втечнен газ. Плавателният съд е бил ударен откъм украинската страна на Дунав, близо до град Измаил.

По обяд местно време за румънското село Плауру в окръг Тулча беше издадено предупреждение поради „непосредствен риск от експлозия“, заради горящия кораб. Товарът на плавателния съд под турски флаг е силно летлив и евентуален взрив ще има сериозни последици.

"Много е лошо, заради бомбите и дроновете. Земята се тресеше, прозорците, всичко. Корабът гореше непрекъснато, от 2:00 часа до 7:00 часа тази сутрин, когато ни евакуираха".

Евакуирани са жителите на селата Плауру и Чаталкьой и техният добитък.

"Това беше безпрецедентна атака, случвало се е и преди, имаше голям брой дронове. Но не е обичайно да ударят кораб", каза Тудор Чернега, кмет на село Чаталкьой.

Въпреки че корабът гори, румънската територия не е била пряко засегната от пожара. Окръжният инспекторат за извънредни ситуации на град Тулча уточни, че мярката за евакуация е превантивна. Корабът е натоварен с около 4400 тона втечнен пропан-бутан, а евентуална експлозия може да има отражения на разстояние до 5 километра, според Департамента за извънредни ситуации.

#румъния #дронове #кораб

