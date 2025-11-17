БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Награда за БНТ в Молдова: Богдана Лазарова с отличие за заслуги в разследващата журналистика

У нас
Разследващият журналист на БНТ и автор на предаването за разследваща журналистика "Следите остават" Богдана Лазарова беше удостоена с наградата на Централно-европейската инициатива и Медийната организация на Югоизточна Европа за изключителни заслуги в разследващата журналистика.

Наградата се връчва от 2008 г. и е високо признание за ролята на разследващата журналистика за повишаване на обществената осведоменост по критични въпроси като нарушения на правата на човека, социална дискриминация, корупция, неравенство между половете, екологични заплахи.

Наградата беше връчена на официална церемония в молдовската столица Кишинев.

