ИЗВЕСТИЯ

Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Цанка Николова
У нас
Около 12% от децата у нас се раждат преждевременно. По данни от НСИ за миналата година в България са проплакали 4 480 бебета с тегло под 2500 г и 528 бебета с тегло под 1500 г.

В световния ден на недоносените деца отправяме поглед именно към тях - малките големи герои, за да напомним за силата, която носят най-крехките пациенти, техните семейства, но и лекарите, които заедно водят борба за живот

Днес той се върна отново там, където за първи път е усетил какво се крие зад думата борба.

- Ето тук, точно на това място седеше.
- Майко, майко, колко са малки.
- Това е твоето място, майка ти ще ти каже.

Усетил грижата на лекарите в неонатологията преди 7 години, днес първокласникът Теодор вече знае какъв ще бъде, като порасне.

- Доктор на бебета.
- Защо?
- Искам да им помагам и да се грижа за тях.

"Виждах едно борбено дете, дори и клише да звучи и знаех, че един ден той ще бъде добре. Никога не се предадох, никога не се отказахме, никога не сме спирали да вярваме в доброто", каза Оля Богева, майка на Теодор.

В неонатологията на "Майчин дом" Теодор прекарал 4 месеца. Родил се едва 1 килограм и 170 грама.

"Няма как да забравя ден като този. Дойдох просто на рутинен преглед за тонове и се оказа, че тоновете на бебето падат и трябва да се направи спешно секцио. Причината за раждането е и високото ми кръвно налягане - прееклампсия, която не се повлияваше от никакви медикаменти", коментира Оля Благоева.

И ако за цялата страна преждевременно родените деца са около 12%, то в "Майчин дом", където има концентрирана патологична бременност процентът се движи между 18 и 20%.

"Една голяма част от жените, които раждат, са с вече възраст над 30-35 годишна възраст. Една част от тях са с асистирана репродукция, което също крие риск, защото обикновено са многоплодни бременности. По-рядко са по едно дете и причината за невъзможно забременяване са най-различни, които се отразяват и върху хода на самата бременност. Имаме и много млади родилки, това са от ромската общност. За тях 17 години е така нормалната възраст, но все пак това пък са почти деца", заяви проф. Боряна Слънчева, национален консултант по неонатология.

А в голяма част от случаите с недоносени деца лекарите правят и невъзможното да изглежда възможно. И съветват родителите:

"Да вярват на лекарите, които се грижат за техните деца и да вярват в децата си безспорно. Трябва да ги обичат. Децата усещат, усещат всичко", каза Боряна Слънчева.

"Те са толкова силни, нищо, че изглеждат толкова малки и беззащитни", призова Оля Благоева.

И дори когато монотонните звуци от апаратурата заглушват вярата и надеждата, не спирайте да вярвате - защото най-крехките създания имат най-голяма воля за живот.

